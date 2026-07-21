Fieser WM-Scherz! Pilot legt Argentinien-Fans rein

Dieser Pilot hat sich einen richtig fiesen Scherz einfallen lassen! Mit seiner Durchsage löste er bei den argentinischen Passagieren erst grenzenlosen Jubel aus, nur um ihnen kurz darauf zu sagen, dass nicht Lionel Messi und Co., sondern die Spanier das WM-Finale für sich entschieden hatten.
„Es war ein hart umkämpftes Spiel bis zum Schluss – einschließlich der Verlängerung. Beide Mannschaften haben alles gegeben, aber leider kann nur ein Team das WM-Finale gewinnen“, sagte der Pilot bei seiner Durchsage im Flieger. Und ergänzte: „Wir wollten unseren argentinischen Freunden gratulieren.“
Die Folge war Ekstase bei den argentinischen Fans. Sie konnten es nicht fassen, feierten im Flugzeug und bejubelten den heiß ersehnten WM-Titel. Doch dann der Schock! „Spanien hat gewonnen“, meldete sich noch einmal der Pilot. Stille im Flieger – Ernüchterung machte sich breit.
„Ein geschmackloser Scherz“
Ein Video der fiesen Aktion geht aktuell im Netz viral. Um welche Fluggesellschaft es sich handelte und wohin die Maschine flog, ist bislang nicht bekannt. Es heißt jedoch, dass der Pilot Spanier sei.
Freunde hat er sich mit seinem Verhalten in Argentinien jedenfalls keine gemacht. „Ein geschmackloser Scherz“, schimpft etwa die Zeitung „La Voz del Interior“.
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