Asylanträge gingen im ersten Halbjahr zurück

Die meisten Asylanträge im ersten Halbjahr 2026 betrafen Minderjährige (2399), dahinter folgten Männer (1577) vor Frauen (947). Von den Herkunftsländern dominierten weiter Syrien und Afghanistan mit je einem Viertel. Weit dahinter folgen Länder wie Somalia (sieben Prozent), der Iran, die Türkei und Russland (jeweils fünf Prozent). Bei den Entscheidungen bis zum 11. Juni wurde rund jeder vierte (27 Prozent) Asylantrag abgelehnt. 16 Prozent erhielten hingegen Asyl. Bei 15 Prozent wurde subsidiärer Schutz gewährt, bei weiteren 16 Prozent dieser abgelehnt. Die besten Chancen hatten Iranerinnen und Iraner (76 Prozent positiv), gefolgt von Afghaninnen und Afghanen (69 Prozent).



So haben sich die Asylanträge in Österreich seit 2000 entwickelt: