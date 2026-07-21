Tragödien am Berg: Wanderer stürzten in den Tod

Gleich zwei tödliche Wanderunfälle haben sich innerhalb kurzer Zeit in Südtirol ereignet. Ein 80-jähriger Einheimischer und eine Deutsche (60) stürzten ab und erlagen ihren schweren Verletzungen.
Der 80-Jährige war Montagabend in Tisens von seiner Tour zum Schönegg nicht mehr zurückgekehrt. Daraufhin setzte seine Tochter den Notruf ab. Der Mann war abgestürzt. Er wurde im Zuge einer Suchaktion tot aufgefunden.
Ausgerutscht und 200 Meter abgestürzt
Die 60-jährige deutsche Urlauberin wiederum stürzte Dienstagfrüh in Pfelders im Passeiertal auf dem Tiroler Höhenweg unweit der Zwickauer Hütte rund 200 Meter in den Tod, berichteten Südtiroler Medien.
Die Frau war offenbar an einer einfachen Stelle ausgerutscht und daraufhin über einen Steilhang abgestürzt. Die Frau war Teil einer Wandergruppe.
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