Österreicher unzufrieden mit digitaler Verwaltung

Probleme mit Nutzung

In Österreich berichteten nur 40 Prozent der Befragten von einer problemfreien Nutzung der von der öffentlichen Hand bereitgestellten digitalen Dienste. Das liegt leicht unter dem globalen Durchschnitt von 42 Prozent. Außerdem bewerteten nur 23 Prozent digitale Regierungsdienste besser als private digitale Angebote, etwa von großen Unternehmen wie Google oder Amazon.