Österreicher per Rettungsinsel aus Adria geborgen

Nevera traf Segler im Schlaf

Für Crews ist eine Nevera wegen ihres plötzlichen Einsetzens besonders gefährlich. Wer die Ankerwache verschläft oder Wetterwarnungen nicht engmaschig verfolgt, hat oft kaum Zeit zu reagieren. Glücklicherweise wurden keine Verletzten gemeldet. Die Aufräumarbeiten starteten noch in der Nacht: Bewohner der Insel eilten vorbei, um Bootsbesitzern und Seglern noch in der Nacht tatkräftig zu unterstützen.