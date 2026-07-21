Im Schlaf überrascht
Österreicher per Rettungsinsel aus Adria geborgen
Eine heftige Nevera hat in der Nacht auf den 19. Juli 2026 die Potkujni Bucht auf der kroatischen Insel Unije verwüstet. Mehrere Boote wurden auf Felsen und an die Küste gedrückt. Auch südlich von Kap Kamenjak kam es zu einem schweren Zwischenfall: Eine Segeljacht mit österreichischer Besatzung erlitt Schiffbruch.
Unije gehört zum Archipel rund um Lošinj und gilt bei Seglern als ruhige Ankerdestination. In der Nacht auf den 19. Juli jedoch wurde die Potkujni Bucht zum Schauplatz einer Massenhavarie. Gegen 3.45 Uhr zog laut Augenzeugen eine Nevera (Erklärung siehe unten, Anm.) aus dem Nordwesten über die Bucht.
Boote auf Felsen geschleudert
Binnen weniger Minuten wurden Bojen und Anker aus dem Grund gerissen. Mindestens ein Katamaran und ein Segelboot prallten laut „yacht.de“ auf Felsen. Die Böen erreichten bis zu 60 Knoten – das sind umgerechnet 111,12 km/h. Dies entspricht der Windstärke 11 Beaufort und gilt als orkanartiger Sturm.
Nevera traf Segler im Schlaf
Für Crews ist eine Nevera wegen ihres plötzlichen Einsetzens besonders gefährlich. Wer die Ankerwache verschläft oder Wetterwarnungen nicht engmaschig verfolgt, hat oft kaum Zeit zu reagieren. Glücklicherweise wurden keine Verletzten gemeldet. Die Aufräumarbeiten starteten noch in der Nacht: Bewohner der Insel eilten vorbei, um Bootsbesitzern und Seglern noch in der Nacht tatkräftig zu unterstützen.
Was ist eine Nevera?
Eine Nevera ist ein plötzlich aufziehendes, heftiges Gewitter von kurzer Dauer, das an der kroatischen Adriaküste vorwiegend im Sommer auftritt und sich über dem Meer bildet.
Typisch sind:
- starke bis orkanartige Windböen
- intensiver Regen, teils Hagel
- Blitz und Donner
- rascher Beginn und meist kurze Dauer von einer knappen Stunde
- schwer vorhersehbar
Österreicher Crew von Segeljacht gerettet
Unabhängig von den Ereignissen auf Unije geriet südlich von Kap Kamenjak eine Segeljacht mit österreichischer Besatzung in Seenot. Das Boot erlitt Schiffbruch. Drei Personen mussten geborgen werden.
Ob dieser Vorfall in direktem Zusammenhang mit dem Sturmsystem der Nacht steht, ist bisher nicht offiziell bestätigt. Die Jacht sollte abgeschleppt werden.
Campingplätze schwer beschädigt
Auch an Land richtete das Unwetter schwere Schäden an. Auf Lošinj und in der Umgebung von Nerezine wurden Campingplätze verwüstet, Bäume entwurzelt und Infrastruktur beschädigt. Abschließende amtliche Angaben zur Zahl möglicher Verletzter an Land lagen zunächst nicht vor.
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