Gesellschaft mit 18 Millionen Euro in Konkurs

Verbindung zu deutscher Baumarkt-Krise

Laut Angaben der Schuldnerin sind außergerichtliche Sanierungsversuche gescheitert. Der Grund dürfte unter anderem in Deutschland liegen: Die Salzburger Firma ist über die Eigentümerstruktur mit dem Baumarkt-Konzern Hellweg verbunden, gegen den in Österreich und Deutschland Insolvenz- bzw. Sanierungsverfahren laufen. Sechs Fachmärkte, unter anderem in Straßwalchen, bleiben vorerst noch geöffnet.