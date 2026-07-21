Gesellschaft mit 18 Millionen Euro in Konkurs

Eine Salzburger Beteiligungsgesellschaft ist pleite: Rund 18,3 Millionen Euro Schulden und sechs Gläubiger sind betroffen. Die Wurzeln der Krise liegen in Deutschland – bei der insolventen Baumarktkette Hellweg, mit der die Pleite-Gesellschaft eng verbunden ist.
Am Landesgericht Salzburg wurde am Dienstag der Konkurs über die Semer Beteiligungsgesellschaft mbH eröffnet. Das Unternehmen mit Sitz in der Salzburger Reichenhallerstraße ist eine reine Zwischenholding – sie betreibt also selbst kein Geschäft, sondern hält nur Beteiligungen. Dementsprechend sind auch keine Dienstnehmer von der betroffen.
Die Passiva belaufen sich auf rund 18,3 Millionen Euro, sechs Gläubiger hoffen noch auf eine mögliche Quotenzahlungen. Sie können ihre Forderungen bis 23. September anmelden.
Verbindung zu deutscher Baumarkt-Krise
Laut Angaben der Schuldnerin sind außergerichtliche Sanierungsversuche gescheitert. Der Grund dürfte unter anderem in Deutschland liegen: Die Salzburger Firma ist über die Eigentümerstruktur mit dem Baumarkt-Konzern Hellweg verbunden, gegen den in Österreich und Deutschland Insolvenz- bzw. Sanierungsverfahren laufen. Sechs Fachmärkte, unter anderem in Straßwalchen, bleiben vorerst noch geöffnet.
Auch zur BayWa Bau- und Gartenmärkte GmbH & Co KG, die seit Juni in Deutschland ein Sanierungsverfahren durchläuft, bestehen gesellschaftsrechtliche Verbindungen.
Die Prüfungstagsatzung, bei der die Forderungen der Gläubiger geklärt werden, ist für 7. Oktober am Landesgericht Salzburg angesetzt.
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