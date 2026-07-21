Französisches Duo heuert in Salzburg an

Deutscher bringt Erfahrung aus 2. Bundesliga mit

Der dritte Neue im Bunde heißt Florian Köppl und kommt aus Deutschland. Der 31-Jährige bringt alleine aufgrund seines Alters deutlich mehr Erfahrung als das französisches Duo mit. Ausgebildet wurde er bei Ulm, wechselte im späteren Verlauf zu den Kufstein Towers (Konkurrent in der 2. Bundesliga) und war zuletzt bei den Chiemgau Baskets im Einsatz. „Nach guten und intensiven Gesprächen mit dem Trainerteam und Management bin ich davon überzeugt, dass wir mit der neuen Struktur als Team für einige Überraschungen sorgen und ein ernsthafter Anwärter auf die begehrten Playoffplätze sein können. Ich möchte mit meiner Erfahrung für die jungen Spieler als Vorbild vorangehen, alles auf dem Parkett lassen und das Trikot der Falken mit Stolz und Ehre repräsentieren“, sagt Köppl.