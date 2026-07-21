Französisches Duo heuert in Salzburg an

Die BBU Salzburg arbeitet fest daran, in der kommenden Saison eine bessere Rolle in der 2. Bundesliga zu spielen. Deshalb verpflichtete die Basketballunion ein Trio, das für mehr Qualität sorgen soll.
„Die Basketballunion bläst zum Angriff in der zweiten Bundesliga.“ Mit diesen Worten beginnt eine Presseaussendung des Salzburger Klubs BBU. Die Falken wollen in der kommende Spielzeit ganz oben mitspielen. Dafür muss der Kader aufgerüstet werden. Mit Claude Din Penda, Edwin Sam Mbaka und Florian Köppl kommt heuert ein Trio an der Salzach an.
Die beiden erstgenannten Franzosen begannen ihre Karrieren in Paris. Für beide ging es danach in die USA. Penda sammelte dort sieben Jahre Erfahrung. Der athletische Guard ging danach nach Spanien, Deutschland, Belgien und Ungarn. „Ich bin sehr froh und dankbar, Teil dieses Projekts zu sein“, wird der 23-Jährige zitiert. Landsmann Mbaka war drei Jahre lang in Amerika tätig. Der 22-Jährige zeigt sich motiviert: „Ich möchte einen zuverlässigen Beitrag zum Erfolg des Teams leisten, Freundschaften aufbauen und zu den besten Spielern der Liga gehören!“
Deutscher bringt Erfahrung aus 2. Bundesliga mit
Der dritte Neue im Bunde heißt Florian Köppl und kommt aus Deutschland. Der 31-Jährige bringt alleine aufgrund seines Alters deutlich mehr Erfahrung als das französisches Duo mit. Ausgebildet wurde er bei Ulm, wechselte im späteren Verlauf zu den Kufstein Towers (Konkurrent in der 2. Bundesliga) und war zuletzt bei den Chiemgau Baskets im Einsatz. „Nach guten und intensiven Gesprächen mit dem Trainerteam und Management bin ich davon überzeugt, dass wir mit der neuen Struktur als Team für einige Überraschungen sorgen und ein ernsthafter Anwärter auf die begehrten Playoffplätze sein können. Ich möchte mit meiner Erfahrung für die jungen Spieler als Vorbild vorangehen, alles auf dem Parkett lassen und das Trikot der Falken mit Stolz und Ehre repräsentieren“, sagt Köppl.
Ende August startet die BBU mit den ersten Testspielen. Am 3. Oktober beginnt die neue Saison gegen Traiskirchen.
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