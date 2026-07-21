„Kollaps des Ökosystems“ durch El Niño befürchtet

Großflächige Massenbleiche befürchtet

„Es besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir eine massive, sehr ernste und großflächige Massenbleiche im Great Barrier Reef erleben werden“, sagte Pratchett. Das Great Barrier Reef gehört zum UNESCO-Weltnaturerbe. In diesem Monat entging das Gebiet knapp einer Einstufung als gefährdet, weil die Vereinten Nationen angesichts der massenhaften Korallenbleiche und der Auswirkungen des Klimawandels ihre „äußerste Besorgnis“ bekundeten. Die UNESCO überwacht das Korallenriff seit 2021, als sie vor einer Aufnahme des Gebiets in die Liste des „gefährdeten“ Welterbes warnte.