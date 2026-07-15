US-Drehbuchautoren klagen gegen Warner-Übernahme

Die US-Gewerkschaft der Drehbuchautoren hat Klage eingereicht, um die bereits genehmigte Übernahme des Film- und Medienkonzerns Warner Bros. Discovery (WBD) durch Paramount Skydance zu stoppen. Das Geschäft „gefährdet die wirtschaftliche und kreative Gesundheit der amerikanischen Unterhaltungsindustrie“, erklärte die Gewerkschaft am Dienstag.
Die Übernahme „würde den Wettbewerb beim Ankauf von Drehbüchern für Film und Fernsehen beseitigen, was zu geringeren Vergütungen, schlechteren Vertragsbedingungen sowie einem Rückgang des Programmvolumens und der Vielfalt führen würde“, führen die Drehbuchautoren aus. Das neue Unternehmen hätte genug Marktmacht, „um die Kosten zu senken, indem es die Gehälter der Drehbuchautoren drückt und die Produktionszahlen reduziert“.
US-Regierung genehmigte Übernahme ohne Auflagen
Am Montag hatten bereits zwölf US-Bundesstaaten, darunter Kalifornien, Klage gegen das Geschäft eingereicht, das ein Volumen von rund 110 Milliarden Dollar (rund 96 Milliarden Euro) hat. Paramount erwirbt demnach die gesamte WBD-Gruppe inklusive Fernsehsendern, darunter auch der Nachrichtensender CNN.
Die US-Regierung hatte dies im Juni ohne Auflagen genehmigt. Der Zusammenschluss werde „voraussichtlich nicht zu einer Beeinträchtigung des Wettbewerbs und der amerikanischen Verbraucher“ führen, erklärte das Justizministerium. Paramount-Chef David Ellison und dessen Vater Larry Ellison vom Softwareanbieter Oracle sind Unterstützer von Präsident Donald Trump. Kritiker der Fusion fürchten daher um die redaktionelle Unabhängigkeit von CNN.
Auch die klagenden Bundesstaaten berufen sich auf Wettbewerbsregeln. Sie führen an, die Übernahme führe zu „höheren Preisen, geringerer Qualität und weniger Inhalten“ für das Publikum. Neben Kalifornien sind es Arizona, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon und Washington. In allen zwölf Bundesstaaten regieren die oppositionellen Demokraten.
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