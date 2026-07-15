US-Drehbuchautoren klagen gegen Warner-Übernahme

Die Übernahme „würde den Wettbewerb beim Ankauf von Drehbüchern für Film und Fernsehen beseitigen, was zu geringeren Vergütungen, schlechteren Vertragsbedingungen sowie einem Rückgang des Programmvolumens und der Vielfalt führen würde“, führen die Drehbuchautoren aus. Das neue Unternehmen hätte genug Marktmacht, „um die Kosten zu senken, indem es die Gehälter der Drehbuchautoren drückt und die Produktionszahlen reduziert“.