Werden verbotene Pestizide wieder zugelassen?

Konkret geht es um die Wiederzulassung von zwei Insektengiften, die als Bienenkiller gelten. Die Wirkstoffe Acetamiprid und Flupyradifuron waren in Frankreich wegen ihrer gesundheitsschädlichen Wirkung bereits verboten, sind in anderen EU-Ländern aber noch zugelassen. Landwirte forderten ihre Wiederzulassung, um etwa rote Rüben vor Schädlingen zu schützen. Die beiden Insektizide sind in Österreich zur Bekämpfung von saugenden Schädlingen wie Blattläusen und Weißen Fliegen erlaubt, stehen aber wegen ihrer Giftigkeit für Bienen und Bestäuber auch hierzulande in der Kritik von Naturschützern.