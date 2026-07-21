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Wirbel in Frankreich

Werden verbotene Pestizide wieder zugelassen?

Außenpolitik
21.07.2026 13:03
Protest in der Nähe des französischen Parlaments mit „vergiftetem“ Wasser
Protest in der Nähe des französischen Parlaments mit „vergiftetem“ Wasser(Bild: EPA/TERESA SUAREZ)
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Von krone.at

Das französische Parlament will zwei bereits verbotene Insektengifte in Ausnahmefällen wieder genehmigen und sorgt damit für einen Riesenwirbel im Land. Umweltministerin Monique Barbut erwägt offenbar ihren Rücktritt aus Protest gegen das Gesetz.

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Konkret geht es um die Wiederzulassung von zwei Insektengiften, die als Bienenkiller gelten. Die Wirkstoffe Acetamiprid und Flupyradifuron waren in Frankreich wegen ihrer gesundheitsschädlichen Wirkung bereits verboten, sind in anderen EU-Ländern aber noch zugelassen. Landwirte forderten ihre Wiederzulassung, um etwa rote Rüben vor Schädlingen zu schützen. Die beiden Insektizide sind in Österreich zur Bekämpfung von saugenden Schädlingen wie Blattläusen und Weißen Fliegen erlaubt, stehen aber wegen ihrer Giftigkeit für Bienen und Bestäuber auch hierzulande in der Kritik von Naturschützern.

Umweltministerin Monique Barbut
Umweltministerin Monique Barbut(Bild: AFP/THOMAS SAMSON)

Die französische Nationalversammlung verabschiedete in der Nacht auf Dienstag einen entsprechenden Gesetzentwurf, der auch im Regierungslager heftig umstritten ist. Die letzte Abstimmung des Senats am Abend gilt als Formsache.

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Im vergangenen Jahr war ein Versuch gescheitert, den Wirkstoff Acetamiprid wieder unter Auflagen zuzulassen. Der Gesetzentwurf hatte eine Protestwelle ausgelöst, mehr als zwei Millionen Menschen unterzeichneten eine Petition dagegen.

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