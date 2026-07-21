Davis Cup: Melzer nominiert Österreichs Aufgebot

Belgien mit aktuell drei Top-40-Spielern

Ob Misolic für den Heim-Länderkampf gegen die starken Belgier ein Thema ist, möchte Melzer zumindest nicht ausschließen. Klar ist, dass Österreich beim ersten Davis Cup in Wien seit 18 Jahren nicht Favorit ist. „Wir sind Außenseiter. Die haben drei Einzelspieler, wo es wahrscheinlich egal ist, wen sie reinstellen. Was es für mich schwieriger macht, weil du nicht weißt, wer von den Dreien spielt.“ Mit Zizou Bergs, Raphael Collignon und Alexander Blockx auf den Rängen 34, 37 und 38 haben die Gäste drei Top-40-Spieler, Österreich verfügt aktuell über keinen Top-100-Mann.