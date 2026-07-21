Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Duell mit Belgien

Davis Cup: Melzer nominiert Österreichs Aufgebot

Tennis
21.07.2026 13:41
Jürgen Melzer
Jürgen Melzer(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Bei einem Pressefrühstück in Kitzbühel hat ÖTV-Kapitän Jürgen Melzer am Dienstag sein Aufgebot für den Davis-Cup-Hit gegen Belgien am 18./19. September in Wien bekannt gegeben. Dem vorläufigen Kader gehören Sebastian Ofner, Jurij Rodionov, Joel Schwärzler und auch Filip Misolic bzw. im Doppel Lucas Miedler, Alexander Erler und Neil Oberleitner an. In Sachen Misolic berichtete Melzer Erfreuliches, denn der 24-jährige Steirer wird noch im Sommer auf die Tour zurückkehren. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Misolic ist seit Februar außer Gefecht, weil er sich eine Ruptur der Plantarfaszie in der rechten Fußsohle zugezogen hat. „Ich habe letzte Woche eine Trainingswoche mit dem Miso gehabt, er hat gefragt, ob er eine Woche bei uns trainieren kann“, erklärte Melzer, der dafür auch selbst ordentlich eingespannt wurde. „Er ist wieder voll fit.“

Filip Misolic
Filip Misolic(Bild: Mario Urbantschitsch)

Die Rückkehr des Ex-Kitzbühel-Finalisten wird entweder in Winston-Salem oder bei den US Open erfolgen, Misolic kann dann ein „geschütztes Ranking“ von 101 beanspruchen. Damit könnte er beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres gerade noch in den Hauptbewerb rutschen.

Belgien mit aktuell drei Top-40-Spielern
Ob Misolic für den Heim-Länderkampf gegen die starken Belgier ein Thema ist, möchte Melzer zumindest nicht ausschließen. Klar ist, dass Österreich beim ersten Davis Cup in Wien seit 18 Jahren nicht Favorit ist. „Wir sind Außenseiter. Die haben drei Einzelspieler, wo es wahrscheinlich egal ist, wen sie reinstellen. Was es für mich schwieriger macht, weil du nicht weißt, wer von den Dreien spielt.“ Mit Zizou Bergs, Raphael Collignon und Alexander Blockx auf den Rängen 34, 37 und 38 haben die Gäste drei Top-40-Spieler, Österreich verfügt aktuell über keinen Top-100-Mann.

Zizou Bergs
Zizou Bergs(Bild: EPA/TOLGA AKMEN)

Durchaus möglich ist, dass es im Doppel zu einer neuen Paarung Miedler/Oberleitner kommt. Dies hängt u.a. auch vom Genesungszustand von Erler ab. Der Tiroler kann nach seiner Ellbogenverletzung noch nicht mehrere Tage in Folge voll servieren. Der Sieger des Länderkampfs spielt wieder im November im Final 8 in Bologna.

Fast 200.000 Meisterschaftsmatches 2027
Unabhängig vom Davis Cup freut sich auch der neue ÖTV-Präsident Richard Grasl über die sehr positive Entwicklung des Mannschaftstennissports in den Vereinen. So nahmen in den diversen Bewerben (inklusive Wintercups, Sommercups) 12.819 Teams teil und es wurden nicht weniger als 192.847 Matches bis zum 14. Juli dieses Jahres gespielt.

Richard Grasl
Richard Grasl(Bild: GEPA)

„Die stetig steigenden Zahlen zeigen, wie stark das Tennis in den Vereinen verankert ist und wie viele Menschen unseren Sport aktiv ausüben“, so Grasl. Im nächsten Jahr feiert der ÖTV sein 125-jähriges Bestehen. Dann sollen mit diversen Aktionen auch in Kindergärten und Schulen noch mehr Kinder weg von Bildschirmen und Playstations auf den Court gelockt werden, hofft der Niederösterreicher.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tennis
21.07.2026 13:41
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Autolenker ließ sterbenden Biker einfach liegen
146.626 mal gelesen
Symbolbild
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Trump sorgt nach WM-Finale für bizarre Szenen
145.731 mal gelesen
Donald Trump überreichte Rodri den WM-Pokal – und wollte danach (einmal mehr) nicht ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Das ist eine Schande!“ Aufregung nach WM-Finale
135.977 mal gelesen
Argentiniens Leandro Paredes (2. von re.) ging nach dem WM-Finale auf die Spanier los.
Wirtschaft
2 Euro! Neues Preisdesaster an unseren Zapfsäulen
937 mal kommentiert
Die Situation im Nahen Osten eskaliert unaufhörlich.
Österreich
Die Hundstage kommen: Das sagen die Prognosen
596 mal kommentiert
Kommt die nächste große Hitze?
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Das ist eine Schande!“ Aufregung nach WM-Finale
575 mal kommentiert
Argentiniens Leandro Paredes (2. von re.) ging nach dem WM-Finale auf die Spanier los.

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf