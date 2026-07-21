Kleingärten-Ermittlungen gegen Nevrivy eingestellt

Nevrivy: „Nie Einfluss genommen“

Die Pläne, dass dort umgewidmet werden soll, seien seit 2006 bekannt gewesen, versicherte er nach Bekanntwerden des Ankaufs. Er beteuerte, hier nie Einfluss genommen zu haben, gestand jedoch ein, dass die Optik „nicht optimal“ gewesen sei. Der Donaustädter Bezirkschef war jüngst auch in der Causa Wienwert in erster Instanz freigesprochen worden.