Selbstfahrende PKW: zukunftsträchtig oder unnötig?

Autos, die ohne jemand am Steuer durch die Straßen kurven – zu Zeiten von „Knight Rider“ Stoff für eine fiktive Serie, sind sie heute in der Entwicklung. Autonomes Fahren hat in Verbindung mit Elektroautos an Bedeutung gewonnen. Mit Hilfe von KI und Algorithmen will man diesem Ziel näherkommen. So könnten etwa Verkehrsunfälle durch Alkohol am Steuer reduziert werden. Was sagen Sie zu diesen Bemühungen?