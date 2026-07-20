GovGPT soll Beamte in Verwaltung unterstützen

Hilfe beim Verfassen von Texten

Das Tool sei auf die Bundesverwaltung zugeschnitten und ein „vertrauenswürdiges, souveränes“ Tool, das über Server des Bundesrechenzentrums läuft. Die Anwendung basiere aktuell auf der KI des Anbieters Mistral AI. Der französische Konzern erhalte aber keinen Zugriff auf die Daten der Verwaltung. Zudem sei das System so gebaut, dass man den Anbieter in Zukunft noch austauschen könne.