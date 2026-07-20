Junior-Ranger im Einsatz: Sommercamp in der Natur

Leben im Nationalpark

Dabei lernen die Jugendlichen die vielfältigen Aufgaben der Nationalpark-Ranger kennen und erwerben Wissen über die Tier- und Pflanzenwelt, alpine Sicherheit sowie den Schutz der einzigartigen Natur- und Kulturlandschaft. In der zweiten Ausbildungswoche steht die Praxis im Mittelpunkt. Gemeinsam mit erfahrenen Rangern wenden die Jugendlichen ihr Wissen direkt im Gelände an und sammeln erste Erfahrungen für ihren späteren Einsatz.