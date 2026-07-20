Junior-Ranger im Einsatz: Sommercamp in der Natur

Im Nationalpark Hohe Tauern Kärnten beginnt für 15 Mädchen und Burschen die Ausbildung zu Kärntnermilch-Junior-Rangerinnen und -Rangern.
Für 15 naturbegeisterte Jugendliche im Alter von 13 bis 15 Jahren beginnt im Nationalpark Hohe Tauern Kärnten ein besonderes Sommerprogramm: Im Haus der Steinböcke in Heiligenblut fällt der Startschuss für die zweiwöchige Ausbildung zu Kärntnermilch-Junior-Rangern.
Leben im Nationalpark
Dabei lernen die Jugendlichen die vielfältigen Aufgaben der Nationalpark-Ranger kennen und erwerben Wissen über die Tier- und Pflanzenwelt, alpine Sicherheit sowie den Schutz der einzigartigen Natur- und Kulturlandschaft. In der zweiten Ausbildungswoche steht die Praxis im Mittelpunkt. Gemeinsam mit erfahrenen Rangern wenden die Jugendlichen ihr Wissen direkt im Gelände an und sammeln erste Erfahrungen für ihren späteren Einsatz.
„Unser Ziel ist es, das Bewusstsein junger Menschen für Natur und Umwelt nachhaltig zu stärken. Die große Begeisterung der Jugendlichen zeigt, wie gut dieses Konzept funktioniert“, betont Nationalpark-Direktorin Barbara Pucker.
Unser Ziel ist es, das Bewusstsein junger Menschen für Natur und Umwelt nachhaltig zu stärken.
Nationalpark-Direktorin Barbara Pucker
Unterstützt wird das Umweltbildungsprogramm von der Kärntnermilch. Geschäftsführer Helmut Petschar verweist auf die enge Verbindung zwischen regionaler Landwirtschaft und Naturschutz: „Ein bedeutender Teil unserer Milch stammt aus dem Nationalparkgebiet. Deshalb ist es für uns selbstverständlich, dieses Programm zu fördern und jungen Menschen die Bedeutung einer intakten Natur näherzubringen.“
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