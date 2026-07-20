Tödlicher Trend: Jugendliche fahren auf Zügen mit

Bäume pflanzen, lustige Tänze oder auf fahrenden Zügen mitfahren: Nicht jede Challenge in sozialen Medien ist harmlos.
Dieser Trend hätte nicht zurückkehren müssen: Jugendliche oder junge Erwachsene, die auf fahrende Züge springen und auf Dächern bei hohen Geschwindigkeiten mitfahren oder sich in Bahnhöfen an Waggons hängen und sich dabei mitfilmen.
Die Videos landen in den sozialen Netzwerken, werden zu tausenden, ja millionenfach angesehen.
Bei den Nachahmern rückt die Gefahr solcher Aktionen – ein folgenschwerer Stromschlag durch die Oberleitung oder ein Sturz bei hoher Geschwindigkeit – in den Hintergrund. „Die Motivation für eine solche Aktion kann viele Ursachen haben“, erklärt Psychologin Tanja Thomas-Tammegger.
Gefahr für Klicks
Vielfach wollen die Jugendlichen vor der Gruppe brillieren oder in den sozialen Netzwerken möglichst viele Klicks generieren. Ein weiterer Grund für dieses riskante Hobby: Der Wunsch, einfach etwas zu fühlen.
Was der Grund für das Zugsurfen jener Jugendlichen war, die am Wochenende die Koralmbahn für mehrere Stunden lahmgelegt haben, steht nicht fest. Bevor sie zu der Tat befragt werden konnten, sind sie geflohen. Die Ermittlungen laufen.
Wie gefährlich das Klettern auf Züge sowie das Mitfahren ist, beweisen Fälle aus der Vergangenheit. Im Vorjahr war ein Jugendlicher gestorben, nachdem er in Maria Saal auf einen Güterwagon geklettert war und einen Stromschlag erlitten hatte.
Auf der Wiener U-Bahnlinie U4 hat es gleich mehrere, teils tödliche Unfälle mit sogenannten „U-Bahn-Surfern“ gegeben. Sie waren von oben auf die Dächer der U-Bahn gesprungen und waren unter anderem mit ihren Körpern gegen Brückentragwerke geprallt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.