Grenzüberschreitend zum Kinderbuch

Was treibt so eine kleine Maus allein in einem so großen Haus? Wer das erfahren möchte, begleitet Emmerich einen Tag lang, denn seine Abenteuer mit anderen Tieren und lustige Mäusegeschichten gibt es zwischen Buchdeckeln zu lesen. Dieses Kinderbuch hat der Kärntner Graphiker, Maler Rainer M. Osinger illustriert, geschrieben wurde es vom Steirer Robert F. Strohmeier. Erhältlich ist „Emmerichs Tag“ im Buchhandel oder unter verein.lesezauber@gmx.at