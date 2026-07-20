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Tag mit Emmerich

Grenzüberschreitend zum Kinderbuch

Kärnten
20.07.2026 16:25
Rainer M. Osinger in seinem Atelier in Taggenbrunn.
Rainer M. Osinger in seinem Atelier in Taggenbrunn.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Christina Natascha Kogler

Kärntner Illustrator, steirischer Autor: Die Abenteuer einer Maus erfreuen junge Leser. Wer in die magische Welt der Farben eintauchen und Tipps zur gelungenen Illustration bekommen will, kann dies drei Tage beim Taggenbrunner Künstler Rainer M. Osinger lernen.

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Was treibt so eine kleine Maus allein in einem so großen Haus? Wer das erfahren möchte, begleitet Emmerich einen Tag lang, denn seine Abenteuer mit anderen Tieren und lustige Mäusegeschichten gibt es zwischen Buchdeckeln zu lesen. Dieses Kinderbuch hat der Kärntner Graphiker, Maler Rainer M. Osinger illustriert, geschrieben wurde es vom Steirer Robert F. Strohmeier. Erhältlich ist „Emmerichs Tag“ im Buchhandel oder unter verein.lesezauber@gmx.at

Die Teedose von Klagenfurt aus der Sicht von Rainer M. Osinger.
Die Teedose von Klagenfurt aus der Sicht von Rainer M. Osinger.(Bild: Christina Natascha Kogler)
Das neue Buch: Emmerichs Tag.
Das neue Buch: Emmerichs Tag.(Bild: Rainer M. Osinger)
Auswahl der Bücher, die Rainer M. Osinger bereits illustrtiert oder bebildert und geschrieben ...
Auswahl der Bücher, die Rainer M. Osinger bereits illustrtiert oder bebildert und geschrieben hat.(Bild: Rainer M. Osinger)
Seit vielen Jahren ist das Atelier von Osinger in Taggenbrunn eine gute Adresse für alle, die ...
Seit vielen Jahren ist das Atelier von Osinger in Taggenbrunn eine gute Adresse für alle, die etwas Graphisches, Gemaltes, ein Geschenk, etwas Schönes brauchen.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)

Das Buch über Emmerich ist bereits das 57., das Osinger illustriert hat; einige hat er auch erdacht und geschrieben, wie „Alina und die Farben“ – Paul erklärt der blinden Alina Farben durch Gefühle – oder „Wausudeldabidudingsda“ – der Hund mit den großen Füßen und der Bub im Rollstuhl sind Außenseiter und werden Freunde.

Workshop für Kreative
Den Künstler kennenlernen und von ihm lernen können 8 bis 16 Kreative im Workshop „Aquarelltechnik in der Malerei und in der Kinder-Buchillustration“ von 21. bis 23. August in Osingers Atelier in Taggenbrunn 32 bei St. Veit (320 €). „Jeder soll seine Technik, seinen Stil finden und sich wohlfühlen – egal ob Anfänger, Fortgeschrittener oder Profi“, so Osinger. Infos: art@osinger-grafik.at

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