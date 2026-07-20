Grenzüberschreitend zum Kinderbuch

Kärntner Illustrator, steirischer Autor: Die Abenteuer einer Maus erfreuen junge Leser. Wer in die magische Welt der Farben eintauchen und Tipps zur gelungenen Illustration bekommen will, kann dies drei Tage beim Taggenbrunner Künstler Rainer M. Osinger lernen.
Was treibt so eine kleine Maus allein in einem so großen Haus? Wer das erfahren möchte, begleitet Emmerich einen Tag lang, denn seine Abenteuer mit anderen Tieren und lustige Mäusegeschichten gibt es zwischen Buchdeckeln zu lesen. Dieses Kinderbuch hat der Kärntner Graphiker, Maler Rainer M. Osinger illustriert, geschrieben wurde es vom Steirer Robert F. Strohmeier. Erhältlich ist „Emmerichs Tag“ im Buchhandel oder unter verein.lesezauber@gmx.at
Das Buch über Emmerich ist bereits das 57., das Osinger illustriert hat; einige hat er auch erdacht und geschrieben, wie „Alina und die Farben“ – Paul erklärt der blinden Alina Farben durch Gefühle – oder „Wausudeldabidudingsda“ – der Hund mit den großen Füßen und der Bub im Rollstuhl sind Außenseiter und werden Freunde.
Workshop für Kreative
Den Künstler kennenlernen und von ihm lernen können 8 bis 16 Kreative im Workshop „Aquarelltechnik in der Malerei und in der Kinder-Buchillustration“ von 21. bis 23. August in Osingers Atelier in Taggenbrunn 32 bei St. Veit (320 €). „Jeder soll seine Technik, seinen Stil finden und sich wohlfühlen – egal ob Anfänger, Fortgeschrittener oder Profi“, so Osinger. Infos: art@osinger-grafik.at
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.