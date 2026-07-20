Großeinsatz in Irschen: Wirtschaftsgebäude brennt

„In Vollbrand steht ein Wirtschaftsgebäude in Irschen. Die Feuerwehren sind vor Ort“, so Polizeisprecherin Waltraud Dullnigg am späten Montagabend. Elf Feuerwehren sind zu diesem Einsatz ausgerückt; einmal mehr ein großes Ereignis, das viele Kräfte fordert; wie der Rüsthausbrand in Lieserhofen, die Waldbrände durch Blitzeinschlag im Rosental und im Metnitztal sowie in Osttirol. „Nun wurde gemeldet: Brand unter Kontrolle“, verrät die Landesalarm- und Warnzentrale gegen 22.15 Uhr. Der Einsatz läuft also weiter, doch weitere Kräfte müssen nicht zum Brandort beordert werden.