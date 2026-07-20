Großeinsatz in Irschen: Wirtschaftsgebäude brennt

„Sirenen im Drautal – Großbrand Wirtschaftsgebäude Irschen!“ In knappen Worten verkündet die Feuerwehr Greifenburg, wo sie Montagabend ist. Mit zehn weiteren Wehren sind die Kräfte kurz nach 21 Uhr zum Einsatz ausgerückt.
„In Vollbrand steht ein Wirtschaftsgebäude in Irschen. Die Feuerwehren sind vor Ort“, so Polizeisprecherin Waltraud Dullnigg am späten Montagabend. Elf Feuerwehren sind zu diesem Einsatz ausgerückt; einmal mehr ein großes Ereignis, das viele Kräfte fordert; wie der Rüsthausbrand in Lieserhofen, die Waldbrände durch Blitzeinschlag im Rosental und im Metnitztal sowie in Osttirol. „Nun wurde gemeldet: Brand unter Kontrolle“, verrät die Landesalarm- und Warnzentrale gegen 22.15 Uhr. Der Einsatz läuft also weiter, doch weitere Kräfte müssen nicht zum Brandort beordert werden.
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