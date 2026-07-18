Nach der Matura direkt zu den Senioren

Urlaub auf Kreta

Nach einer Maturareise auf der griechischen Insel Kreta begann sozusagen der Ernst des Lebens. Aktuell bereitet sich Schaller in Kanada auf die kommende Saison vor – jenem Trainingsort, wo auch ihre Schwester Sophia mit Paarlauf-Partner Livio Mayr regelmäßig trainiert. Flora ist zum fünften Mal in Übersee. Dort soll der Feinschliff für eine besondere Saison gemacht werden: Denn von der Matura geht es für Schaller direkt zu den Senioren. Denn ab Herbst startet sie nur noch in der Elite des Sports.