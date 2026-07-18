Nach der Matura direkt zu den Senioren

Eiskunstlauf-Talent Flora Schaller hat die Matura erfolgreich hinter sich gebracht. Im Herbst duelliert sie sich mit den Senioren des Sports. Denn die 19-Jährige startet mit Saisonbeginn in Danzig (Pol) nur noch in der Eliteklasse. Den Feinschliff holt sie sich derzeit in Kanada.
Ein Kapitel ist geschlossen, das nächste beginnt: Eiskunstlauf-Talent Flora Schaller hat die Matura erfolgreich hinter sich gebracht – und zwar mit einem Ergebnis, mit dem die SSM-Absolventin glücklich ist. „Ich bin sehr zufrieden“, verrät die 19-jährige Athletin.
Urlaub auf Kreta
Nach einer Maturareise auf der griechischen Insel Kreta begann sozusagen der Ernst des Lebens. Aktuell bereitet sich Schaller in Kanada auf die kommende Saison vor – jenem Trainingsort, wo auch ihre Schwester Sophia mit Paarlauf-Partner Livio Mayr regelmäßig trainiert. Flora ist zum fünften Mal in Übersee. Dort soll der Feinschliff für eine besondere Saison gemacht werden: Denn von der Matura geht es für Schaller direkt zu den Senioren. Denn ab Herbst startet sie nur noch in der Elite des Sports.
Der Fahrplan bis zum ersten Wettkampf steht bereits: Im August kehrt Schaller für das Nationalteam-Camp zurück nach Österreich, ehe es erneut nach Nordamerika geht. Ihren ersten Wettkampf der neuen Saison bestreitet sie schließlich Anfang Oktober im polnischen Danzig.
Ein Studium ist ab Herbst zwar geplant – Biologie, als Vorbereitung auf ein späteres Medizinstudium -, doch im Mittelpunkt steht heuer klar der Sport: „Eislaufen steht dieses Jahr im Fokus“, betont Schaller entschlossen.
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