Kurz vor Urlaubsziel: Ehepaar flog von Autobahn

Spektakulärer Unfall Samstagfrüh auf der Inntalautobahn im Tiroler Unterland: Ein belgischer Autolenker, der in Begleitung seiner Ehefrau war, dürfte aufgrund eines Sekundenschlafs die Kontrolle über seinen Pkw verloren haben. Der Wagen touchierte die Leitschiene und wurde daraufhin über die Böschung geschleudert. Und das kurz vor dem Urlaubsziel!