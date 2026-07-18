Auto kracht in Café am Wörthersee: Elf Verletzte

Zu einem tragischen Unfall ist es in Velden am Wörthersee gekommen. Ein Fahrzeug krachte am Samstag in ein Café. Laut Polizei gibt es elf Verletzte.
Schock im Kärntner Tourismusort Velden! Ein Auto fuhr mit voller Wucht in den vollen Gastgarten eines Kaffeehauses in Velden. Einige Personen konnten sich noch retten, elf wurden verletzt. „Die Personen sind teilweise schwer verletzt, Lebensgefahr besteht aber zum Glück keine“, gibt Polizeisprecherin Kristina Kapellari bekannt.
Einparkmanöver misslungen
Hinter dem Steuer saß eine ältere Frau. Wie laut Polizei erste Bilder aus Überwachungskameras gezeigt hätten, dürfte der Lenkerin ein Einparkmanöver missglückt sein. „Die näheren Umstände waren allerdings vorerst unklar, da die Frau nach dem Unfall unter Schock stand“, heißt es weiter.
Es handelt sich also um keinen Anschlag, wie einige bereits vermuten
Polizeisprecherin Kristina Kapellari
Lenkerin nicht verletzt, unter Schock
Die Lenkerin wurde medizinisch versorgt und bisher noch nicht befragt. Abgesehen vom Schock kam sie ohne Blessuren davon. Die Verletzten wurden teilweise mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Auch die Feuerwehr Velden stand im Einsatz.
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