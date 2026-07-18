Vermisste Wanderin (74) nach vier Tagen gefunden

Eine seit mehreren Tagen vermisste 74-jährige Wanderin ist Samstagfrüh im Zuge einer großen Suchaktion in Osttirol lebend gefunden worden. Die Seniorin war stark unterkühlt, jedoch ansprechbar. Sie wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber ins Spital geflogen.
Die Tochter (53) hatte ihre Mutter am Freitagabend, gegen 18.45 Uhr, bei der Polizei als vermisst gemeldet. Nach ihren Angaben war die 74-Jährige zuletzt am Dienstag beim Verlassen ihrer Wohnung in Lienz gesehen worden.
Spur: Mit Linienbus zum Wandern
Im Zuge der Erhebungen konnte herausgefunden werden, dass die Seniorin an diesem Tag um 8.40 Uhr mit einem Linienbus unterwegs gewesen war. Sie stieg schließlich beim Parkplatz Pedretscher Kaser im Gemeindegebiet von Assling aus, um eine Wanderung zu unternehmen.
Aufgrund ihrer Erkrankung dürfte sich die Frau im Wilfener Tal verirrt und bis Samstagfrüh dort ausgeharrt haben.
Ermittler von der Polizei
Die Frau dürfte sich daraufhin aufgrund einer bestehenden Erkrankung im Wilfener Tal verirrt und dort mehrere Tage ausgeharrt haben.
Stark unterkühlt, aber ansprechbar
Samstagfrüh dann großes Aufatmen: Im Zuge einer großen Suchaktion, an der die Bergrettung Lienz mit 43 Kräften, die Feuerwehr Assling mit fünf Mitgliedern sowie der Polizeihubschrauber und ein Polizist mit Suchhund beteiligt waren, konnte die 74-Jährige um 8.30 Uhr neben dem Wilfener Talweg stark unterkühlt, aber ansprechbar angetroffen werden.
Nach erfolgter Erstversorgung durch die Einsatzkräfte wurde die Frau mit dem Notarzthubschrauber C7 ins Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen.
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