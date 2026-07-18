Vermisste Wanderin (74) nach vier Tagen gefunden

Stark unterkühlt, aber ansprechbar

Samstagfrüh dann großes Aufatmen: Im Zuge einer großen Suchaktion, an der die Bergrettung Lienz mit 43 Kräften, die Feuerwehr Assling mit fünf Mitgliedern sowie der Polizeihubschrauber und ein Polizist mit Suchhund beteiligt waren, konnte die 74-Jährige um 8.30 Uhr neben dem Wilfener Talweg stark unterkühlt, aber ansprechbar angetroffen werden.