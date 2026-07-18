CDU-Mann Spahn tritt nach Leihmutter-Drama zurück

Er trete mit diesem Schreiben von seinem Amt zurück, schrieb Spahn nun an die Parteimitglieder. „Mir ist in den letzten Tagen bewusst geworden, dass mein persönliches Glück, gemeinsam mit meinem Mann eine Familie zu gründen und Vater zu werden, nicht vereinbar ist mit meinem politischen Amt (...)“, heißt es darin. Der Spagat zwischen seiner privaten Entscheidung zu einem Kind durch Leihmutterschaft und der Erwartung an ihn als Vorsitzenden der Fraktion sei größer geworden, als er erwartet habe. „Die zunehmende Unerbitterlichkeit in der öffentlichen Auseinandersetzung hat mich sehr nachdenklich gemacht (...)“, teilte Spahn weiter mit. Man solle immer menschlich im Ton bleiben.