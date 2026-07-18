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Zieht Grabher nach?

Kraus ringt Spanierin nieder – Traumfinale winkt

Tennis
18.07.2026 13:59
Sinja Kraus hat bei der Rückkehr des Frauentennis nach Kitzbühel am Samstag das Finale erreicht.
Sinja Kraus hat bei der Rückkehr des Frauentennis nach Kitzbühel am Samstag das Finale erreicht.(Bild: Christof Birbaumer)
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Von krone.at

Bravo, Sinja Kraus! Die 24-Jährige hat bei den Generali Ladies in Kitzbühel das Finale erreicht. Die an Nummer zwei gesetzte Wienerin schlug die Spanierin Marina Bassols Ribera nach hartem Kampf in drei Sätzen. 

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Am Sonntag trifft Kraus im Finale des WTA-125-Challengers in der Gamsstadt entweder auf die Vorarlbergerin Julia Grabher oder auf die topgesetzte Slowenin Veronika Erjavec. Kraus verbesserte sich im Live-WTA-Ranking an die 87. Stelle, ihre bisher beste Position.

„Es war heute wirklich superschwer für mich. Ich habe am Freitag mit vollstem Selbstvertrauen gespielt, heute hat gar nichts geklappt am Anfang. Ich habe nur mit mir gehadert“, resümierte Kraus noch auf dem Court. Später meinte sie: „Gut spielen und gewinnen kann jeder“, denn sie zeigte keinesfalls ihr bestes Tennis. Dennoch sei sie stolz, sich da noch rausgezogen zu haben.

Nach Fehlstart noch zum Sieg
Kraus fand im ersten Satz lange nicht ins Spiel, auch wenn ihr nach einem 0:2 zunächst noch ein Rebreak gelang. Nach weiteren Aufschlagverlusten zum 1:3 und 1:5, verkürzte die Wienerin nach Abwehr von zwei Satzbällen noch auf 3:5, danach nutzte Bassols Ribera aber ihre dritte Chance zum 6:3.

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Im zweiten Durchgang schien sich Kraus zu stabilisieren und führte bald 2:0, die rasche Wende gelang aber nicht. Kraus verspielte eine 3:1-Führung, doch sie blieb dran, und dann gelang ihr dank eines Doppelfehlers der Spanierin das entscheidende Break zum 6:4-Satzgewinn. Im dritten Satz hatte Kraus klar die Oberhand.

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