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Qantas-Jet flog mehr als 24 Stunden ohne Pause

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29.07.2026 12:11
Der in Melbourne gestartete Jet landete nach exakt 24 Stunden und 24 Minuten Flugzeug im ...
Der in Melbourne gestartete Jet landete nach exakt 24 Stunden und 24 Minuten Flugzeug im französischen Toulouse – und zwar ohne Zwischenlandung!(Bild: AFP/WILLIAM WEST)
Porträt von Gabor Agardi
Von Gabor Agardi

Immer wieder hat die australische Fluggesellschaft Qantas in den vergangenen Jahren neue Rekorde mit Langstreckenflügen aufgestellt. Doch diesmal gelang es der Crew eines Airbus A350, gleich zwei Sonnenaufgänge und zwei Sonnenuntergänge während eines Fluges zu beobachten. Der Testflug dauerte nämlich über 24 Stunden.

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Der in Melbourne gestartete Jet landete nach exakt 24 Stunden und 24 Minuten Flugzeug im französischen Toulouse – und zwar ohne Zwischenlandung! Der Testflug war ein Teil des „Project Sunrise“, dessen Ziel es ist, Non-Stop-Flüge von Sydney nach London und auch nach New York anzubieten. Diese Strecken sollen – je nach Wetterlage – in 19 bis 21 Stunden absolviert werden.

Die stolzen Rekord-Piloten
Die stolzen Rekord-Piloten(Bild: EPA/JAMES ROSS)

Folgt Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde?
Ob der aktuelle Rekordflug, den laut Angaben des Online-Dienstes Flightradar24 mehr als 3,6 Millionen Menschen verfolgt haben, auch mit einem Eintrag ins Guinness-Buch der Weltrekorde gewürdigt wird, ist noch unklar.

Zusätzlicher Treibstofftank und 4-Stunden-Schichten für Piloten
Um das Projekt erfolgreich umzusetzen, hat Qantas zwölf speziell angepasste Airbus A350-1000 ULR geordert. Diese verfügen über einen zusätzlichen Treibstofftank mit 20.000 Litern Fassungsvermögen. 238 Passagiere sollen Platz im Flugzeug finden. Im April 2027 erwartet man das erste fertige Ultralangstrecken-Flugzeug. Dem Vernehmen nach sollen sich die Piloten alle vier Stunden abwechseln.

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