Qantas-Jet flog mehr als 24 Stunden ohne Pause

Der in Melbourne gestartete Jet landete nach exakt 24 Stunden und 24 Minuten Flugzeug im französischen Toulouse – und zwar ohne Zwischenlandung! Der Testflug war ein Teil des „Project Sunrise“, dessen Ziel es ist, Non-Stop-Flüge von Sydney nach London und auch nach New York anzubieten. Diese Strecken sollen – je nach Wetterlage – in 19 bis 21 Stunden absolviert werden.