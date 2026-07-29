Riesenglück! Pilot musste Motorsegler notlanden

Bereits mehrere Flugzeugabstürze in diesem Jahr

Alleine in Tirol waren heuer bereits mehrere Flugzeugabstürze gemeldet. Im April stürzte ein Segelflugzeug bei Gries am Brenner ab. Der Pilot kam ums Leben. Im Mai verlor ein 72-jähriger Pilot sein Leben, als er in der Mieminger Kette abstürzte. Nur wenige Wochen später stürzte ein Segelflieger im Bereich Schwellenkar in Elmen im Außerfern ab, der Pilot starb noch an der Unfallstelle.