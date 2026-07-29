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Unfall in Kirchdorf

Riesenglück! Pilot musste Motorsegler notlanden

Tirol
29.07.2026 13:00
Der Pilot stieg wohl unverletzt aus dem Wrack aus und hatte mehrere Schutzengel an Bord.
Der Pilot stieg wohl unverletzt aus dem Wrack aus und hatte mehrere Schutzengel an Bord.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Großes Glück hatte am Mittwoch der Pilot einer motorisierten Einsitzermaschine in Kirchdorf in Tirol. Er musste auf einem Feld notlanden, blieb aber unverletzt. Mehrere Passanten beobachteten den Vorfall.

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„Verkehrsunfall mit Luftfahrzeug“ lautete eine Meldung der Leitstelle Tirol um kurz nach 12 Uhr. Wie man auf Nachfrage der „Krone“ bestätigt, handelte es sich um eine motorisierte Einsitzermaschine, die im Gemeindegebiet von Kirchdorf in Tirol notlanden musste.

Mehrere Meldungen seien bei der Leitstelle eingegangen, auch Passanten hatten den Vorfall beobachtet und Alarm geschlagen. Zunächst war unklar, ob die Maschine abgestürzt oder nur notgelandet war.

Zitat Icon

Die Feuerwehr und die Rettung sind vor Ort. Der Pilot ist unverletzt geblieben.

Leitstelle Tirol

„Die Feuerwehr und die Rettung sind vor Ort. Der Pilot ist unverletzt geblieben. Nun wartet die Feuerwehr noch auf ein Bergungsunternehmen“, erklärt die Leitstelle Tirol.

(Bild: ZOOM Tirol)
(Bild: ZOOM Tirol)

An der Maschine selbst entstand erheblicher Sachschaden. Der Pilot hatte großes Glück, dass er auf einem Feld zwischen Kirchdorf und St. Johann im Bereich Großache notlanden konnte. Wie es zu dem Zwischenfall gekommen war, ist noch nicht gänzlich geklärt. Dem Vernehmen nach dürfte die Maschine eine Motorblockade erlitten haben.

Laut ersten Informationen soll es sich um einen erfahrenen einheimischen Piloten gehandelt haben. Ein Segelflieger konnte sich rechtzeitig ausklinken.

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Bereits mehrere Flugzeugabstürze in diesem Jahr
Alleine in Tirol waren heuer bereits mehrere Flugzeugabstürze gemeldet. Im April stürzte ein Segelflugzeug bei Gries am Brenner ab. Der Pilot kam ums Leben. Im Mai verlor ein 72-jähriger Pilot sein Leben, als er in der Mieminger Kette abstürzte. Nur wenige Wochen später stürzte ein Segelflieger im Bereich Schwellenkar in Elmen im Außerfern ab, der Pilot starb noch an der Unfallstelle.

Zuletzt schockierte jener Flugzeugabsturz, bei dem vier Osttiroler auf dem Weg nach Kroatien abstürzten. Alle vier Insassen kamen dabei ums Leben. Unter ihnen waren auch zwei bekannte heimische Unternehmer. 

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