„Absolute Legende!“ Müller sorgt für neuen Rekord

Der bisherige Rekordhalter Evander trat anschließend außer Konkurrenz noch einmal an und kam ebenfalls auf 79 Punkte. Müller reagierte spontan, nahm die ihm kurz zuvor verliehene goldene Krone ab und setzte sie dem Brasilianer auf. Zuvor hatte der frühere Profi des FC Bayern München auf einem überdimensionalen Thron Platz genommen.