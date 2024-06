Hyundai Ioniq 5 N: Perfekte Verbrenner-Simulation?

Elektroautos sind leise, emotionslos und vernünftig? Ja, oft. Ganz anders der Hyundai Ioniq 5 N - der ist ziemlich genau das Gegenteil. Er klingt wie ein Verbrenner, er fährt wie ein Verbrenner und er hat sogar ein Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe, also jedenfalls tut er so, also ob. Funktioniert das? Ist das cool? Oder peinlich? „Krone“-Motorredakteur ist kräftig aufs Elektro-Gas gestiegen – seine Eindrücke hier im Video. In voller Lautstärke!