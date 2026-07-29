Rückkehrer Lustenau will sich in Liga festkrallen

Heim-Arena als wichtiger Faktor

Realismus sei angesagt. „Als Aufsteiger haben wir wahrscheinlich das geringste Budget. Wir müssen am Boden bleiben“, betonte Mader. Bei etwas mehr als sechs Millionen Euro soll Lustenaus Budget liegen. Der Klub will auf gesunden wirtschaftlichen Beinen stehen. Als wichtiger Faktor gilt das umgebaute Reichshofstadion. Die nun als Sun Minimeal Arena firmierende Arena bietet 5138 Besuchern Platz und soll bei jedem Heimspiel gut gefüllt sein. Auf 3000 Abonnenten hofft der Klub. In der vergangenen Saison verlor Lustenau in 15 Heimspielen bei zehn Siegen nur eine Partie.