D: Rekordschulden von fast 32.000 Euro pro Kopf

Der Bund allein war Ende 2025 mit 1840,4 Milliarden Euro verschuldet. Der Schuldenstand stieg damit um 6,2 Prozent oder 107,7 Milliarden Euro. Auch künftig müsse mit deutlich steigenden Zahlen gerechnet werden, da Mehrausgaben für Verteidigung und Zinsen für eine große Dynamik sorgen. Trotz erster Sparanstrengungen dürfte die Verschuldung daher sowohl im laufenden als auch im kommenden Jahr „nochmals höher ausfallen“.