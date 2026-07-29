Was wünschen Sie sich von Politik und Gemeinden?

Die nächste Hitzewelle hat Österreich fest im Griff. Manche Städte und Gemeinden reagieren und setzen erste Maßnahmen. Doch reichen diese aus und bringen den Menschen wirklich die notwendige Abkühlung? Welche Schritte erwarten Sie sich von der Politik, den Ländern und Gemeinden? Schreiben Sie uns Ihre Vorschläge in den Kommentaren!