Was wünschen Sie sich von Politik und Gemeinden?

Die nächste Hitzewelle hat Österreich fest im Griff. Manche Städte und Gemeinden reagieren und setzen erste Maßnahmen. Doch reichen diese aus und bringen den Menschen wirklich die notwendige Abkühlung? Welche Schritte erwarten Sie sich von der Politik, den Ländern und Gemeinden? Schreiben Sie uns Ihre Vorschläge in den Kommentaren!
Extreme Hitze ist längst kein Ausnahmephänomen mehr. Mit jedem heißen Sommer werden Fragen nach Hitzeschutz, Wasserversorgung und klimafitten Orten drängender. Politik und Gemeinden können mit mehr Grünflächen, zusätzlichen Bäumen und schattigen Aufenthaltsbereichen mit Trinkbrunnen gegensteuern. Langfristig können Investitionen in bessere Dämmung von Gebäuden, Entsiegelung von Flächen, einen nachhaltigen Umgang mit Wasser sowie Strategien gegen Trockenheit und zunehmende Wetterextreme helfen.
Welche Schritte wünschen Sie sich in Ihrer Gemeinde? Welche bereits gesetzten Maßnahmen finden Sie gut? Wo wird Ihrer Meinung nach noch zu wenig getan? Wie sollte die Politik auf die immer häufiger werdenden Hitzewellen reagieren?
Wir freuen uns über Ihre Vorschläge in den Kommentaren!
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