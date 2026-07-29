Tanner: „Natürlich kommt es auf die Länge an!“

Wie zuversichtlich sind Sie, dass es nicht zur Flucht in den Zivildienst kommt?

Das wird herausfordernd. Aus einer Befragung der Grundwehrdiener wissen wir, dass sich rund 30 Prozent der jungen Männer wegen der kürzeren Länge des Dienstes für den Wehrdienst entscheiden. Auf der anderen Seite sagen 80 Prozent der Grundwehrdiener, dass die sechs Monate gut investierte Zeit waren und dass sie sich wieder so entscheiden würden. Die Länge und die Verpflichtung machen eben einen Unterschied. In den ersten Monaten, im ersten Quartal, wird man sehen, wohin es sich entwickelt – und dann muss man schnell reagieren.