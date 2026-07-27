Ford entwickelt und baut Autos mit China-Konzern

Joint Ventures zwischen westlichen und chinesischen Marken wurden eigentlich immer in China geschlossen, weil dies bis vor einigen Jahren die Voraussetzung war, um im Reich der Mitte Autos verkaufen zu können. An diesen Unternehmungen durften die westlichen Konzerne nur maximal 50 Prozent halten. Die Staatskonzerne profitierten vom Knowhow-Transfer. Seit 2018 hat China diese Pflicht schrittweise abgeschafft, beginnend mit Elektroautos, damit sich der Markt öffnen konnte. Nun läuft die Sache andersherum, und wieder profitieren die China-Marken extrem.