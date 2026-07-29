Öl- und Gaspreise legten nach neuen Angriffen zu

Neuer Vorschlag zur Straße von Hormuz

Vertreter aus dem Oman treiben derzeit einen Kompromiss voran, um den Streit um die Meerenge zu lösen. Man habe sich die Unterstützung anderer Golfstaaten gesichert, sagte ein Insider am Dienstag. Der Vorschlag sehe vor, dass der Iran nicht die alleinige Kontrolle über die Meerenge haben werde und Gebühren nur auf freiwilliger Basis zu entrichten seien. Das System würde sich an der Handhabung in der Straße von Malakka orientieren, wo Indonesien, Malaysia und Singapur von Frachtern freiwillige Beiträge zur Finanzierung von Navigation, Umweltschutz und Rettungseinsätzen erbitten.