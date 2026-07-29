Musiker und Oscar-Preisträger Glen Hansard ist tot

Oscar für den Besten Song

Glen Hansard begann seine Karriere als Straßenmusiker in Dublin und wurde international mit dem Film „Once“ berühmt. Darin spielte er die Hauptrolle neben der Musikerin Markéta Irglová, mit der er auch die Filmmusik verfasste. Für den Titel „Falling Slowly“ aus dem Soundtrack erhielten sie 2008 den Oscar für den Besten Song.