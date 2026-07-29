Musiker und Oscar-Preisträger Glen Hansard ist tot

Der irische Musiker und Schauspieler Glen Hansard ist tot. Der 56-Jährige starb in der Nacht auf Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Dublin.
Hansard sei am Mittwoch in den frühen Morgenstunden im Dubliner Außenbezirk mit einem Motorrad unterwegs gewesen, als er zu Sturz kam, berichtete der „Irish Independent“. Rettungskräfte hätten am Unfallort Hilfe geleistet, wenig später habe aber nur noch der Tod des Musikers festgestellt werden können.
Oscar für den Besten Song
Glen Hansard begann seine Karriere als Straßenmusiker in Dublin und wurde international mit dem Film „Once“ berühmt. Darin spielte er die Hauptrolle neben der Musikerin Markéta Irglová, mit der er auch die Filmmusik verfasste. Für den Titel „Falling Slowly“ aus dem Soundtrack erhielten sie 2008 den Oscar für den Besten Song.
Der irische Musiker spielte zusammen mit verschiedenen Besetzungen immer wieder auch Konzerte in Österreich, zuletzt war er erst im Mai 2026 im Wiener Gasometer aufgetreten.
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