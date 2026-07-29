Hohe Temperaturen belasten auch die Psyche

Der Berufsverband Österreichischer Psychologinnen und Psychologen (BÖP) wies am Mittwoch in einer Aussendung darauf hin, dass Hitze zudem die Konzentration, Entscheidungsfähigkeit und das Konfliktverhalten beeinflusse. Zahlreiche Studien würden auch einen Zusammenhang zwischen hohen Temperaturen und erhöhtem Aggressionspotenzial zeigen. Daher gebe es bei Hitze auch mehr Gewaltverbrechen als sonst, teilte der BÖP mit. Es gehe somit nicht nur um das individuelle Wohlbefinden, sondern auch um das gesellschaftliche Zusammenleben.