Schneckentempo beim Glasfaserausbau im Westen

Keine Auszahlung ohne Baufortschritte

Die Auszahlung der Förderungen ist streng geregelt und an den tatsächlichen Baufortschritt gekoppelt. Firmen erhalten nach Vertragsabschluss eine Startrate von 25 Prozent. Weitere Gelder fließen nur, wenn angefallene Kosten nachgewiesen und von der Forschungsförderungs-GmbH (FFG) geprüft wurden. Der Fortschritt wird mit Karten und Fotos dokumentiert sowie vor Ort kontrolliert. Für mehr Transparenz soll künftig der Breitbandatlas den Ausbaustand für alle Bürger sichtbar machen.