Holland: „Spider-Man hat unser Leben verändert“

Denn Spider-Man hat in „Brand New Day“ seine Freunde und seine geliebte MJ, gespielt von Zendaya, bewusst aus seinem Leben gesperrt, um sie zu schützen. Doch als eine neue Gefahr in New York auftaucht, merkt er, dass er es nicht alleine schafft: „Das ist im übertragenen Sinne etwas, das viele junge Menschen heute durchmachen. Ich denke, viele können sich damit identifizieren.“ Für Zendaya war es eine schöne Herausforderung, dass ihre Figur Spider-Man neu kennenlernt: „Es hat richtig Spaß gemacht, es war wie eine Schauspiel-Stunde: Spiel die Szene einmal normal und dann so, als würden sich die Figuren nicht kennen. Ich musste mich in ein Leben ohne ihn hineinversetzen.“