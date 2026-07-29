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„Brand New Day“

Holland: „Spider-Man hat unser Leben verändert“

Unterhaltung
29.07.2026 13:37
„Spider-Man: Brand New Day“ ist düsterer und trauriger geraten als vorherige Teile.
„Spider-Man: Brand New Day“ ist düsterer und trauriger geraten als vorherige Teile.(Bild: Courtesy of Sony Pictures)
Porträt von Jasmin Gaderer
Von Jasmin Gaderer

Spider-Man ist ab heute zurück im Kino. Das Superstar-Paar Zendaya und Tom Holland sprach vorab vor internationaler Presse über den Film „Brand New Day“ – die „Krone“ war dabei. 

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Gleich zweimal sind Zendaya und ihr frischgebackener Ehemann Tom Holland diesen Sommer gemeinsam im Kino zu sehen: in „Die Odyssee“ und ab heute auch in „Spider-Man: Brand New Day“. Darin haben die beiden einige emotionale Szenen miteinander, die den Fans fast das Herz brechen werden. Mehr sei freilich noch nicht verraten. Gemeinsam traten sie jedoch vorab vor die internationale Presse – und die „Krone“ war mit dabei. Holland verriet über den neuen Film: „Diesmal trefft ihr Peter Parker im dunkelsten Kapitel seines Lebens. Ich liebe an dem Film, dass er uns warnt, wie er zu versuchen, alles alleine durchzustehen. Jeder braucht Freunde, eine Gemeinschaft. Manchmal ist das Mutigste, um Hilfe zu bitten.“

Denn Spider-Man hat in „Brand New Day“ seine Freunde und seine geliebte MJ, gespielt von Zendaya, bewusst aus seinem Leben gesperrt, um sie zu schützen. Doch als eine neue Gefahr in New York auftaucht, merkt er, dass er es nicht alleine schafft: „Das ist im übertragenen Sinne etwas, das viele junge Menschen heute durchmachen. Ich denke, viele können sich damit identifizieren.“ Für Zendaya war es eine schöne Herausforderung, dass ihre Figur Spider-Man neu kennenlernt: „Es hat richtig Spaß gemacht, es war wie eine Schauspiel-Stunde: Spiel die Szene einmal normal und dann so, als würden sich die Figuren nicht kennen. Ich musste mich in ein Leben ohne ihn hineinversetzen.“

(Bild: 2026 CTMG. All rights reserved. / Marvel)

Ob die Liebe neu entfacht, will sie nicht verraten, aber: „Wir drücken die Daumen, schließlich lieben wir doch alle Spider-Man und wollen, dass er die richtigen Entscheidungen trifft, oder?“, grinst die Schauspielerin, die im echten Leben ihren Spider-Man längst fix im Netz hat. Schließlich haben sich die beiden damals am Superhelden-Set kennengelernt, so Holland: „Wir waren noch Kids, als unser Leben sich durch Spider-Man von einen Tag auf den anderen veränderte. Ich könnte nicht dankbarer sein.“

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Zu sehen sind im Film auch Mark Ruffalo als Hulk, Florence Pugh als Black Widow, Jon Bernthal als Punisher und „Stranger Things“-Star Sadie Sink als eine geheimnisvolle neue Figur.

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