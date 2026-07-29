Veranstalter des Mariazeller Advents ist insolvent

Die Schweiger’s Stadtmarketing GmbH beabsichtigt eine Sanierung und verweist auf ein funktionierendes Geschäftsmodell. Schulden in der Höhe von 252.700 Euro stehen Aktiva von 127.200 Euro gegenüber. Die Kooperation mit dem Mariazeller Advent soll laut Vertrag bis 2031 gesichert sein. „Nach den mir vorliegenden Informationen wird der Adventmarkt unverändert stattfinden. Er ist für die Mariazeller Wirtschaft unverzichtbar“, sagt auch Nino Contini, Obmann des Tourismusverbands Mariazellerland.