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Veranstalter des Mariazeller Advents ist insolvent

Steiermark
29.07.2026 11:54
Der Mariazeller Advent zieht Jahr für Jahr Hunderte Besucher an.
Der Mariazeller Advent zieht Jahr für Jahr Hunderte Besucher an.(Bild: TVB Hochsteiermark / Fred Lindmoser)
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Von Fanny Gasser

Schlechte Nachrichten aus Mariazell: Der Betreiber des Adventmarkts muss Insolvenz anmelden. Wetterpech und Personalprobleme führten zu der Pleite. Der Mariazeller Advent soll aber weiterhin stattfinden.

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Der Betreiber des Mariazeller Adventmarkts ist insolvent. Das Landesgericht Leoben hat über das Vermögen der Schweiger’s Stadtmarketing GmbH aufgrund eines Eigenantrags ein Sanierungsverfahren eröffnet. Darüber informierte am Mittwoch der Österreichische Verband Creditreform.

Die Firma mit Sitz in Mariazell hat vier Dienstnehmer. Auch über den Adventmarkt hinaus ist sie für Gastro-Events bekannt. Unter anderem betreibt sie den Stadtheurigen in Mariazell und ist Aussteller beim Aufsteirern-Festival in Graz.

 

Zwei Absagen mit harten Folgen
Als Grund für die Insolvenz wird unter anderem Wetterpech genannt. So führte eine behördliche Sturmwarnung 2023 zur teilweisen Absage des Mariazeller Advents, 2024 fiel dann das Aufsteirern ins Wasser. Der Stadtheurige in Mariazell war kurzfristig von Personalproblemen betroffen.

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Die Schweiger’s Stadtmarketing GmbH beabsichtigt eine Sanierung und verweist auf ein funktionierendes Geschäftsmodell. Schulden in der Höhe von 252.700 Euro stehen Aktiva von 127.200 Euro gegenüber. Die Kooperation mit dem Mariazeller Advent soll laut Vertrag bis 2031 gesichert sein. „Nach den mir vorliegenden Informationen wird der Adventmarkt unverändert stattfinden. Er ist für die Mariazeller Wirtschaft unverzichtbar“, sagt auch Nino Contini, Obmann des Tourismusverbands Mariazellerland.

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