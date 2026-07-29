Veranstalter des Mariazeller Advents ist insolvent

Schlechte Nachrichten aus Mariazell: Der Betreiber des Adventmarkts muss Insolvenz anmelden. Wetterpech und Personalprobleme führten zu der Pleite. Der Mariazeller Advent soll aber weiterhin stattfinden.
Der Betreiber des Mariazeller Adventmarkts ist insolvent. Das Landesgericht Leoben hat über das Vermögen der Schweiger’s Stadtmarketing GmbH aufgrund eines Eigenantrags ein Sanierungsverfahren eröffnet. Darüber informierte am Mittwoch der Österreichische Verband Creditreform.
Die Firma mit Sitz in Mariazell hat vier Dienstnehmer. Auch über den Adventmarkt hinaus ist sie für Gastro-Events bekannt. Unter anderem betreibt sie den Stadtheurigen in Mariazell und ist Aussteller beim Aufsteirern-Festival in Graz.
Zwei Absagen mit harten Folgen
Als Grund für die Insolvenz wird unter anderem Wetterpech genannt. So führte eine behördliche Sturmwarnung 2023 zur teilweisen Absage des Mariazeller Advents, 2024 fiel dann das Aufsteirern ins Wasser. Der Stadtheurige in Mariazell war kurzfristig von Personalproblemen betroffen.
Die Schweiger’s Stadtmarketing GmbH beabsichtigt eine Sanierung und verweist auf ein funktionierendes Geschäftsmodell. Schulden in der Höhe von 252.700 Euro stehen Aktiva von 127.200 Euro gegenüber. Die Kooperation mit dem Mariazeller Advent soll laut Vertrag bis 2031 gesichert sein. „Nach den mir vorliegenden Informationen wird der Adventmarkt unverändert stattfinden. Er ist für die Mariazeller Wirtschaft unverzichtbar“, sagt auch Nino Contini, Obmann des Tourismusverbands Mariazellerland.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.