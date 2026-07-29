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Achtung am Wochenende!

Demos, Sperren, Ferienstart: Verkehrskollaps droht

Österreich
29.07.2026 11:59
Viel Geduld muss man am Wochenende aufbringen, wenn man auf Österreichs Autobahnen unterwegs ...
Viel Geduld muss man am Wochenende aufbringen, wenn man auf Österreichs Autobahnen unterwegs ist.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Gute Nerven sind am kommenden Wochenende auf Österreichs Straßen gefragt. Denn eines der stärksten Reisewochenenden steht bevor. Doch nicht allein der Ferienbeginn in zwei deutschen Bundesländern führt zu Kolonnen, auch zwei Demos bringen die Straßen und Autofahrer an ihre Belastungsgrenzen.

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Mit dem Ferienbeginn in Bayern und Baden-Württemberg startet eine der stärksten Reisewellen des Jahres. Gleichzeitig werden wichtige Transitrouten in Tirol wegen Demonstrationen gesperrt, was die Verkehrslage zusätzlich verschärft, warnt der ÖAMTC.

(Bild: ÖAMTC)

Am Samstag werden die Fernpassstrecke (B179) und die Hahntennjoch Straße (L246) von 9.45 Uhr bis 12 Uhr gesperrt. Die Sperre auf der B179 betrifft die Bereiche Reutte/Katzenberg auf Außerferner Seite und Nassereith/Rastland auf Imster Seite. Ein Durchkommen ist hier unmöglich. Aber auch die Ausweichstrecken werden heillos überlastet sein, und damit  kilometerlange Staus die Folge sein.

Mit massiven Verzögerungen ist auf der Route über Rosenheim (A93) nach Kufstein (A12) und weiter nach Innsbruck (A13) zu rechnen. Auch der Achenpass (B181) und die Seefelder Straße (B177) sind betroffen. Staufreie Alternativen gibt es laut den Mobilitätsexperten keine.

Weitere Staupunkte in Österreich
Doch nicht nur in Tirol sind massives Verkehrsaufkommen und Staus vorprogrammiert. Auf der Tauernautobahn (A10) in Salzburg und Kärnten ist ebenfalls mit starker Überlastung zu rechnen. Ein weiterer neuralgischer Punkt ist der Baustellenbereich auf der Südautobahn (A2). Im Packabschnitt zwischen Packsattel und Modriach sind Blockabfertigungen und erhebliche Zeitverluste einzuplanen.

Auch hier besteht Staugefahr

  • L190, Vorarlberger Straße, im Großraum Feldkirch
  • S16, Arlberg Schnellstraße, vor den Tunneln
  • A14, Rheintalautobahn, Dornbirn, Hohenems
  • A13, Brennerautobahn, zwischen Innsbruck/Matrei und Mautstelle Schönberg und vor der Baustelle Luegbrücke
  • B169, Zillertal Straße, zwischen Inntal und Kaltenbach
  • B172, Walchsee Straße 

Auch Rückreiseverkehr sorgt für volle Straßen
Die Straßen werden in beiden Richtungen stark befahren sein. Zeitgleich zur Anreisewelle sind auch viele Urlauber bereits auf dem Heimweg. Daher ist auch in Fahrtrichtung Norden und Osten mit hohem Verkehrsaufkommen und Stau zu rechnen.

Und auch die Abfahrtssperren auf der A10 sind weiter aktiv. Betroffen sind die Ausfahrten Puch-Urstein, Hallein, Kuchl, Golling-Abtenau, Werfen, Pfarrwerfen-Werfen, Knoten Pongau, Lammertal-Hüttau, Eben, Altenmarkt, Flachau, Flachauwinkel und Zederhaus.

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Diese Ausfahrten dürfen ausschließlich von Fahrzeugen mit einem Fahrtziel in Österreich genutzt werden. Transitreisende müssen auf der A10 bleiben. Zusätzlich sind laut ÖAMTC Durchfahrtssperren in Anif, Grödig, Elsbethen, Großgmain, Wals-Siezenheim und der Stadt Salzburg in Kraft.

Achtung, diese A10-Abfahrten sind für alle gesperrt:
Erstmals werden in Salzburg auch physische Sperren an starken Reisesamstagen bei drei A10-Abfahrten errichtet. In Fahrtrichtung Süden werden im Hinreiseverkehr Sperrgitter in Kuchl (1.8., 8.8., 15.8.) und Golling (1.8.), im Rückreiseverkehr in Richtung Norden in Pfarrwerfen (22.8, 5.9.), installiert. Von diesen Sperren sind alle Verkehrsteilnehmer betroffen. Zusätzlich wird die Route über die B311 und den Ortsteil Kreuzberg (Bischofshofen) an drei Samstagen (22.8., 29.8., 5.9.) abgeriegelt.

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