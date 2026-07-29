Demos, Sperren, Ferienstart: Verkehrskollaps droht

Achtung, diese A10-Abfahrten sind für alle gesperrt:

Erstmals werden in Salzburg auch physische Sperren an starken Reisesamstagen bei drei A10-Abfahrten errichtet. In Fahrtrichtung Süden werden im Hinreiseverkehr Sperrgitter in Kuchl (1.8., 8.8., 15.8.) und Golling (1.8.), im Rückreiseverkehr in Richtung Norden in Pfarrwerfen (22.8, 5.9.), installiert. Von diesen Sperren sind alle Verkehrsteilnehmer betroffen. Zusätzlich wird die Route über die B311 und den Ortsteil Kreuzberg (Bischofshofen) an drei Samstagen (22.8., 29.8., 5.9.) abgeriegelt.