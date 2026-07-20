Diese Lebewesen schwimmen jetzt im Mittelmeer

Türkisblaues Wasser, einsame Buchten und bunte Fischschwärme – für Millionen Urlauber ist das Mittelmeer der Inbegriff von Sommer und Erholung. Doch unter der glitzernden Oberfläche gerät das empfindliche Ökosystem immer stärker aus den Fugen. Arten, die hier ursprünglich nie heimisch waren, dringen in immer größerer Zahl ein, verdrängen einheimische Tiere und Pflanzen und verändern ganze Lebensräume nachhaltig.