Diese Lebewesen schwimmen jetzt im Mittelmeer

Sie sind giftig, gefräßig und aggressiv. Immer mehr bioinvasive Arten breiten sich massiv im Mittelmeer aus. Krone+ zeigt, um welche Tiere es sich handelt und wie sie das Ökosystem verändern.
Türkisblaues Wasser, einsame Buchten und bunte Fischschwärme – für Millionen Urlauber ist das Mittelmeer der Inbegriff von Sommer und Erholung. Doch unter der glitzernden Oberfläche gerät das empfindliche Ökosystem immer stärker aus den Fugen. Arten, die hier ursprünglich nie heimisch waren, dringen in immer größerer Zahl ein, verdrängen einheimische Tiere und Pflanzen und verändern ganze Lebensräume nachhaltig.
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