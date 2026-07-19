Lobau trocknet aus: Jetzt sterben die Schildkröten

Wegen des extremen Wassermangels in der Unteren Lobau spitzt sich die Lage immer weiter zu. Nach dem Fischsterben im Februar verenden nun auch Sumpfschildkröten und Muscheln, während Bachläufe zu stinkenden Schlammrinnen werden. Naturschützer sprechen von einem vermeidbaren Umwelt-Drama und erheben schwere Vorwürfe gegen die Stadt.
Es sind Bilder, die Naturfreunden das Herz brechen: Wo einst Wasser durch die Untere Lobau floss, herrschen jetzt nur noch ausgetrocknete Bachläufe und stinkender Schlamm. Fische, Sumpfschildkröten und Muscheln sterben zu Hunderten! Kritiker sprechen von einem vermeidbaren Umwelt-Drama mitten in dem Naturparadies am Rande der Stadt.
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