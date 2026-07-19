Lobau trocknet aus: Jetzt sterben die Schildkröten

Wegen des extremen Wassermangels in der Unteren Lobau spitzt sich die Lage immer weiter zu. Nach dem Fischsterben im Februar verenden nun auch Sumpfschildkröten und Muscheln, während Bachläufe zu stinkenden Schlammrinnen werden. Naturschützer sprechen von einem vermeidbaren Umwelt-Drama und erheben schwere Vorwürfe gegen die Stadt.