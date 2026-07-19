Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Naturjuwel unter Druck

Lobau trocknet aus: Jetzt sterben die Schildkröten

Wien
19.07.2026 06:00
Die Trockenheit in der Unteren Lobau ist mittlerweile ein massives Problem.
Die Trockenheit in der Unteren Lobau ist mittlerweile ein massives Problem.(Bild: KURT KRACHER)
Porträt von Christoph Engelmaier
Von Christoph Engelmaier

Wegen des extremen Wassermangels in der Unteren Lobau spitzt sich die Lage immer weiter zu. Nach dem Fischsterben im Februar verenden nun auch Sumpfschildkröten und Muscheln, während Bachläufe zu stinkenden Schlammrinnen werden. Naturschützer sprechen von einem vermeidbaren Umwelt-Drama und erheben schwere Vorwürfe gegen die Stadt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Es sind Bilder, die Naturfreunden das Herz brechen: Wo einst Wasser durch die Untere Lobau floss, herrschen jetzt nur noch ausgetrocknete Bachläufe und stinkender Schlamm. Fische, Sumpfschildkröten und Muscheln sterben zu Hunderten! Kritiker sprechen von einem vermeidbaren Umwelt-Drama mitten in dem Naturparadies am Rande der Stadt.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
19.07.2026 06:00
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
21° / 27°
Symbol einzelne Regenschauer
Wien 11. Simmering
21° / 27°
Symbol einzelne Regenschauer
Wien 14. Penzing
20° / 26°
Symbol wolkig
Wien 19. Döbling
20° / 26°
Symbol einzelne Regenschauer
Wien 21. Floridsdorf
20° / 27°
Symbol einzelne Regenschauer

krone.tv

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) macht sich derzeit bei einigen Wählerinnen und ...
Dengler-Rauswurf
Österreicher vertrauen Meinl-Reisinger weniger
Die recht ungewöhnlich Wolkenformation war mindestens zehn Minuten lang deutlich am Himmel zu ...
Zehn Minuten zu sehen
Wolken formen am Himmel über China die Zahl 6
Während Hitzewelle
Staubteufel tanzte auf Parkplatz um Autos herum
Bereits 51. Ausbruch
Kilauea schleudert Lava 300 Meter in die Luft
Rund um Toronto (Bild) wüten Waldbrände – der Rauch zieht bis nach New York.
Just vor WM-Finale
Waldbrände rund um Toronto verrauchen New York
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Unheilbar krank: Ski-Ass muss Karriere beenden
144.953 mal gelesen
Christophe Torrent muss seine Karriere beenden.
Ausland
Meteotsunami überraschte Urlauber in Kroatien
130.653 mal gelesen
Ein Gewitter über Kroatien (Symbolbild)
Oberösterreich
Autolenker ließ sterbenden Biker einfach liegen
112.000 mal gelesen
Symbolbild
Ausland
Kiew trifft „russisches Amazon“ bei Moskau schwer
1451 mal kommentiert
Hohe Rauchsäulen türmen sich mittlerweile täglich in Russland auf.
Innenpolitik
Mehr FPÖ-Gründer in Nazi-Partei als bisher bekannt
1179 mal kommentiert
War die FPÖ-Gründung stärker von NSDAP-Mitgliedern geprägt als bekannt?
Innenpolitik
Österreicher vertrauen Meinl-Reisinger weniger
1072 mal kommentiert
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) macht sich derzeit bei einigen Wählerinnen und ...
Mehr Wien
Krone Plus Logo
Naturjuwel unter Druck
Lobau trocknet aus: Jetzt sterben die Schildkröten
Blockieren Notfälle
Angst vor Zecken treibt Junge in Notfallambulanzen
„Krone“-Interview
Rita Ora: „Lasse mich nicht in Schublade stecken“
Krone Plus Logo
„Ich gelobe!“
In 2 Minuten, 29 Sekunden zur Staatsbürgerschaft
Attacke in Wien
Tierisches Drama: Jungschwan kämpft ums Überleben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf