„Aber für die Klospülung ist genug Trinkwasser da“



An die Politik: „Bitte endlich umdenken!“

Manche „Krone“-Leser kritisieren außerdem die Bewässerung von Wiesen, die als Sportplätze verwendet werden, wie zum Beispiel „Krone“-Leser Sana. Außerdem sei die Maßnahme, das Wasser in der Nacht abzudrehen, nicht förderlich und könnte sogar zu einem höheren Wasserverbrauch führen, wie Guggi123 erklärt.



