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Wasser wird knapp

„Aber für die Klospülung ist genug Trinkwasser da“

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17.07.2026 14:23
Andauernde Hitze und ausbleibender Regen führen vielerorts zu Wasserengpässen.
Andauernde Hitze und ausbleibender Regen führen vielerorts zu Wasserengpässen.(Bild: APA/HARALD SCHNEIDER)
Porträt von Simone Rannicher
Von Simone Rannicher

Am Donnerstag hat die „Krone“ von der ersten Gemeinde berichtet, die die Einwohner nicht nur zum Wassersparen aufruft, sondern in bestimmten Gebieten die Wasserversorgung über Nacht abgedreht hat. Die „Krone“-Leser haben indes eigene Vorschläge, um das lebensnotwendige Gut sicherzustellen.

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Bei Wasserknappheit werden häufig als erster Schritt die privaten Haushalte aufgerufen, Wasser zu sparen und nicht unbedingt notwendige Nutzung zu unterlassen. Einige „Krone“-Leser gehen bereits mit gutem Beispiel voran, wie denksportler.

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denksportler
Stimmt, es gäbe so viele Möglichkeiten.
Ich habe vor 10 Jahren schon für mein Garten- und Klospülwasser eine eigene 10m³ Bassin errichtet, da ich der Meinung bin, Trinkwasser (welches als Lebensmittel gilt) muss nicht über die Muschel in die Kläranlage fließen.
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Sosiehtesaus
Es sollte halt jeder - egal ob in seine Gemeinde genügend Waser ist - mit dem Wasser sorgsam umgehen. Man muss ja nicht 2-3 x pro Woche sein Auto mit TRINKWASSER putzen, man muss ja nicht unbeding ein riesen Pool haben wo wir doch so wunderschöne Badeseen haben, es muss nicht auch jeder extrem viel Wasser in der Küche verbrauchen, man muss nicht täglich seinen Rasen mit TRINKWASSER besprengen, es muß nicht jeder täglich in einer Trinkwasser vollen Badewanne baden, anständig Duschen reicht und wenn man bedenkt das die Fäkalien mit TRINKWASSER heruntergespült werden -es gibt Wassersparende Druckknöpfe nei Toiletten, Man könnte die Liste noch lange machen. Aber man kann keine Politiker die Schuld geben dass es derzeit zu wenig regnet!
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„Macht endlich Brauchwasserleitungen!“
Viele Leser sehen jedoch auch Bund, Länder und Gemeinden in der Pflicht, die Wasserversorgung sicherzustellen. Besonders die Tatsache, dass in Österreich für die Toilettenspülung Trinkwasser zum Einsatz kommt, wird vielfach kritisiert. Es müsste die Infrastruktur geschaffen werden, um die Verwendung von gebrauchtem Wasser zu ermöglichen.

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Kroneleser689
Wassersparen ist wichtig – daran besteht kein Zweifel. Doch solange wir bei jedem Toilettenspülgang hochwertiges Trinkwasser statt aufbereitetem Nutzwasser verwenden, wirken manche Sparappelle unvollständig. Wer nachhaltigen Umgang mit Wasser ernst meint, sollte nicht nur an das Verhalten der Menschen appellieren, sondern auch die notwendige Infrastruktur schaffen. Nur dann werden aus gut gemeinten Botschaften echte Fortschritte.
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manreichemirdaswasser
Es ist eigentlich eine Frechheit. Macht endlich Brauchwasserleitungen. Das Trinkwasser gehört eigentlich uns allen. Wer verdient daran??
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Niclas11
Anscheinend hat Österreich noch genug Wasser wenn für Toilettspühlungen Trinkwasser verwendet wird und seid Jahrzehnten nichts unternommen wird um Wasser zu sammeln(Sammelbecken ect.,bei Überschwemmungen und Unwetter weiß keiner wo hin mit dem Wasser und nun vertrocknet alles....Bitte warten ....wir warten bis nix mehr geht
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An die Politik: „Bitte endlich umdenken!“
Manche „Krone“-Leser kritisieren außerdem die Bewässerung von Wiesen, die als Sportplätze verwendet werden, wie zum Beispiel „Krone“-Leser Sana. Außerdem sei die Maßnahme, das Wasser in der Nacht abzudrehen, nicht förderlich und könnte sogar zu einem höheren Wasserverbrauch führen, wie Guggi123 erklärt.

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Sana
Dann sollte man als erste Maßnahme die Golfplätze und Fußballplätze nicht bewässern, bevor man den Bürger*innen das Trinkwasser abdreht. Endlich ein Umdenken die Klospühhlung nicht mit Trinkasser zu betreiben ist längst überfällig.
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Guggi123
Da siest wie Politiker geistig denken sollte mir jemand in der Nacht das Wasser abdrehen und ich weiß es es werden sicherheitshalber Kanister oder Badewanne mit Wasser gefüllt was ich sonst nicht machen würde ich brauche das Wasser maximal in der Nacht wegen WC sonst nicht und so wird mehr Wasser verschwendet wegen Kanister abfüllen und morgens wird es ausgeschüttet
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Ihre Meinung ist gefragt!
Wie stehen Sie zu den bisherigen Maßnahmen von Gemeinden zur Reduktion des Wasserverbrauchs? Wie sparen Sie selbst und vermeiden Verschwendung? Welche Schritte sollte die Regierung setzen, um langfristig die Wasserversorgung sicherzustellen?

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