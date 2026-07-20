Dürre in Österreich hält bereits seit Monaten an

Waldbrandgefahr in Wien

Heftig war beispielsweise ein Gewitter in Wien am vergangenen Freitag. Insgesamt weist die Messstation Hohe Warte für die Bundeshauptstadt in der Zeit von 14. bis 20. Juli (jeweils 8.00 Uhr) 53,4 Millimeter Regen aus. 14 Millimeter davon fielen innerhalb von nur zehn Minuten. In Wien sind die Böden allerdings immer noch sehr trocken. Deswegen herrscht Waldbrandgefahr. Die Niederschläge der vergangenen Tage seien zu schnell und kurz gewesen, sagte Günther Annerl der Magistratsabteilung Forst- und Landwirtschaftsbetrieb. Materialien wie Laub oder Nadeln am Boden würden sich bei Funkenflug schnell entflammen. Besonders gefährdet ist etwa die Donauinsel.