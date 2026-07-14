Das sollten Sie nach einem Zeckenstich wissen

Zecke möglichst rasch entfernen

Am besten gelingt das mit einer feinen Pinzette, einer Zeckenkarte oder einer speziellen Zeckenzange. Die Zecke sollte möglichst hautnah gefasst und langsam sowie gerade herausgezogen werden. Ob sie dabei leicht gedreht wird oder nicht, ist weniger entscheidend – wichtig ist vor allem, den Körper der Zecke nicht zu quetschen.