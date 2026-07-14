Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
zum Special
Torvideos Spielplan Wettmeisterschaft

Kapitän als Mediator

Bellingham-Tuchel-Krach: Nun mischt sich Kane ein

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
14.07.2026 23:05
Jude Bellingham und Thomas Tuchel (li.) äußerten sich konträr nach dem Einzug ins Halbfinale. ...
Jude Bellingham und Thomas Tuchel (li.) äußerten sich konträr nach dem Einzug ins Halbfinale. Jetzt meldet sich auch Englands Kapitän Harry Kane zu Wort.(Bild: Krone-Collage/AFP/RICHARD PELHAM)
Porträt von Franz Hollauf
Von Franz Hollauf

Englands Fußball-Teamchef Thomas Tuchel hat seine Mannschaft nach dem knappen Sieg im Viertelfinale über Norwegen kritisiert. Doppeltorschütze Jude Bellingam zeigte sich darüber überrascht und widersprach dem Deutschen. Nun mischt sich auch Kapitän Harry Kane in den vermeintlichen Zwist ein. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Kane nahem Bellingham für dessen Interview-Aussagen direkt nach dem Norwegen-Spiel in Schutz. „Wenn du gerade ein Spiel hinter dir hast – vor allem so ein Spiel – und zwei Minuten nach dem Schlusspfiff eine Frage gestellt bekommst, obwohl du noch gar nicht weißt, was der Trainer gesagt hat: Was soll Jude denn darauf antworten?“, fragte Kane im Gespräch mit dem britischen TV-Sender BBC.

Tuchel hatte die „Three Lions“ nach dem hart erkämpften 2:1 gegen die Skandinavier im Interview auf dem Rasen unverhohlen für die aus seiner Sicht schlechte Spielweise kritisiert.

Lesen Sie auch:
Bellingham traf gegen Norwegen doppelt – und konterte danach gegen Tuchel.
Bellingham „on fire“
Englands WM-Held mit verbalem Konter gegen Tuchel
12.07.2026
„Warum fragst du das?“
WM: England-Trainer Tuchel kontert TV-Reporter
12.07.2026
Brisante Theorie
Gary Neville: „Tuchel schert sich nicht darum“
14.07.2026

Bellingham widerspricht Thomas Tuchel
Von einem Reporter darauf angesprochen reagierte Bellingham mit einem genervten Seitenhieb gegen Tuchel (siehe Video unten): „Vielleicht weiß er auch nicht, was es heißt, bei solchen Bedingungen gegen Erling Haaland, Martin Ødegaard, Antonio Nusa, Alexander Sorloth, all die anderen, zu spielen. Das ist kein einfacher Gegner“, murrte der Real-Madrid-Star ins Mikrofon.

Das Interview schlug besonders auf der Insel Wellen, die britischen Medien witterten einen Zwist zwischen dem anspruchsvollen Tuchel und seinen Spielern – was der 52-jährige Deutsche auf der Pressekonferenz nach der Partie direkt abräumte. Es gebe keine „Kluft“, betonte Tuchel. „Nicht ein Prozent. Ich bin mit ganzem Herzen dabei und liebe meine Spieler.“

Zitat Icon

Es gibt keine Kluft. Nicht ein Prozent. Ich bin mit ganzem Herzen dabei und liebe meine Spieler.

Englands Teamchef Thomas Tuchel

Kane watscht englische Presse ab
Für Kane hat die englische Presse mit ihrer Tuchel-Bellingham-Berichterstattung aus einer Mücke einen Elefanten gemacht. „Ich glaube, es ist leicht, zu versuchen, Zwietracht zu säen. Das scheint bei großen Turnieren immer wieder eine typische englische Mentalität zu sein – oder zumindest etwas, das in England ständig gemacht wird“, kritisierte der Kapitän der Three Lions. „Aus vielen Dingen wird einfach viel mehr gemacht als tatsächlich dahintersteckt.“

Zitat Icon

Ich glaube, es ist leicht, zu versuchen, Zwietracht zu säen. Das scheint bei großen Turnieren immer wieder eine typische englische Mentalität zu sein.

England-Kapitän Harry Kane kritisiert die britische Presse.

England steht erst zum vierten Mal in einem WM-Halbfinale. Am Mittwoch trifft der Weltmeister von 1966 im Kampf um den Finaleinzug auf Titelverteidiger Argentinien um Superstar Lionel Messi.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
14.07.2026 23:05
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

WM-Torvideos

Tore und Highlights
Video: Hier stolpert Argentinien ins Halbfinale
Tore und Highlights
Video: Hier eliminiert England die Norweger
Spanien im Halbfinale
Courtois out, Ersatz patzt: Belgien-Drama im Video
Die Highlights
Hier im Video: Schweiz jubelt im Elfmeterschießen
Die Highlights
Argentiniens verrückte Aufholjagd hier im Video
Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Kultur
„Ich werde nie wieder in Mörbisch auftreten!“
196.447 mal gelesen
Alfons Haider (69) steht heuer als schillernde „Zaza“ auf der Seebühne in Mörbisch. 
Motorsport
Tragödie im Motorsport: Österreicher (32) ist tot!
140.921 mal gelesen
Der 32-jährige Österreicher Philipp Steinmayr verlor bei einem tragischen Unfall sein Leben.
Oberösterreich
Oberösterreicherin nach brutalem Sex verblutet
134.484 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei der Tat soll massive Gewalt im Spiel gewesen sein. Das Opfer konnte im Spital nicht mehr ...
Innenpolitik
Bei der Paketsteuer droht Milliarden-Rückzahlung
1278 mal kommentiert
Ab Oktober kommt die Paketsteuer.
Wien
Scooter-Bande: „Ich dachte, wir müssen sterben!“
871 mal kommentiert
Der idyllische Kurpark Oberlaa in Favoriten wurde jetzt zum Schauplatz einer besonders brutalen ...
Tirol
Preishammer: Über 5 Euro für ein kleines Bierchen!
600 mal kommentiert
Bis zu 5,20 Euro muss man inzwischen für ein kleines Bier (0,3 Liter) hinblättern.
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Kapitän als Mediator
Bellingham-Tuchel-Krach: Nun mischt sich Kane ein
Österreich-Besieger
Finale! Spanien eliminiert Frankreichs „Les Bleus“
Norweger sind sauer
Urlaub statt Fan-Feiern: Scharfe Kritik an Haaland
Nnach Gipfeltreffen
Red Bull einigt sich mit DFB! Weg für Klopp frei
Heftiger Rückschlag
Frankreich-Star muss verletzt im Halbfinale raus

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf