Bellingham-Tuchel-Krach: Nun mischt sich Kane ein

Kane watscht englische Presse ab

Für Kane hat die englische Presse mit ihrer Tuchel-Bellingham-Berichterstattung aus einer Mücke einen Elefanten gemacht. „Ich glaube, es ist leicht, zu versuchen, Zwietracht zu säen. Das scheint bei großen Turnieren immer wieder eine typische englische Mentalität zu sein – oder zumindest etwas, das in England ständig gemacht wird“, kritisierte der Kapitän der Three Lions. „Aus vielen Dingen wird einfach viel mehr gemacht als tatsächlich dahintersteckt.“