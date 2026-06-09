Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zecken als Überträger

Neues Virus erstmals in Österreich nachgewiesen

Wissen
09.06.2026 09:30
Porträt von krone.at
Von krone.at

Forscher der MedUni Wien haben erstmals das von Zecken übertragene Alongshan-Virus in Österreich nachgewiesen. Die Studie zeigt zudem, dass sich der Erreger offenbar bereits vor mindestens 20 Jahren in Mitteleuropa etabliert hat. Anlass zur Panik gibt es laut Experten derzeit nicht, dennoch sei weitere Forschung notwendig.

0 Kommentare

Für jene Studie hat ein Forschungsteam rund 3000 im Jahr 2024 in Österreich gesammelte Zecken untersucht. Zusätzlich wurden rund 2000 ältere Proben aus den Jahren 2005 bis 2018 aus Archiven analysiert. Auch rund 2000 Blutproben von Patientinnen und Patienten wurden ausgewertet. Die Untersuchungen erfolgten mit molekularbiologischen und serologischen Methoden. Dabei zeigte sich: Das Alongshan-Virus (ALSV) zirkuliert offenbar bereits seit mindestens 20 Jahren in heimischen Zecken.

Das Virus zirkuliert offenbar bereits seit Jahrzehnten in Mitteleuropa. Weitere Forschung sei ...
Das Virus zirkuliert offenbar bereits seit Jahrzehnten in Mitteleuropa. Weitere Forschung sei dringend notwendig.(Bild: Alina - stock.adobe.com)

„Die Ergebnisse belegen eine weite geografische Verbreitung des ALSV in Österreich, mit Nachweisen in Wien, Oberösterreich, Niederösterreich, der Steiermark und Vorarlberg“, sagt Judith Aberle, Professorin für Virusimmunologie am Zentrum für Virologie der MedUni Wien und Leiterin der Studie.

Antikörper entdeckt, Infektionen wohl „selten“
Zwar konnte das Virus in keiner der untersuchten Proben von Patientinnen und Patienten nachgewiesen werden, jedoch wurden bei zwei Personen hohe ALSV-spezifische Antikörperspiegel festgestellt. „Das zeigt, dass es bereits zu Infektionen gekommen ist, auch wenn diese offenbar selten sind“, so Aberle.

Im Zecken-Hochrisikoland Österreich ist etwa ein FSME-Impfschutz besonders wichtig, um sich vor ...
Im Zecken-Hochrisikoland Österreich ist etwa ein FSME-Impfschutz besonders wichtig, um sich vor gefährlichen Infektionen zu schützen.(Bild: P. Huber)

Zeckenübertragene Viruserkrankungen nehmen weltweit zu und gelten als wachsendes Gesundheitsrisiko. Bekannte Erreger wie das FSME-Virus oder das Krim-Kongo-Hämorrhagisches-Fieber-Virus verursachen jedes Jahr Zehntausende Infektionen weltweit. In den vergangenen Jahren wurden zudem mehrere neue Zeckenviren entdeckt, darunter das oben genannte Alongshan-Virus, das 2017 erstmals in China bei Patientinnen und Patienten mit fieberhaften Erkrankungen festgestellt wurde.

Hinweise auf das Virus gibt es inzwischen in mehreren europäischen Ländern, darunter Deutschland, Finnland, Frankreich und die Schweiz – nun auch in Österreich.

Keine Belege für Erkrankungen
Unklar ist allerdings weiterhin, wie gefährlich die in Europa zirkulierenden Virusvarianten für den Menschen tatsächlich sind. Während die in China beschriebene Variante mit Fieber und FSME-ähnlichen Symptomen in Verbindung gebracht wird, gibt es bislang keine eindeutigen Belege für Erkrankungen durch europäische Stämme, so die Forschenden.

Lesen Sie auch:
Infusion mit Prasinezumab (Symbolbild).
Heimische Beteiligung
Studie könnte Weg für „Parkinson-Impfung“ ebnen
08.06.2026
Krone Plus Logo
Gegen schwere Infekte
Welche Impfungen einfach jeder haben sollte
02.04.2026
Termin vereinbaren
Jetzt impfen: Zeckensaison startet immer früher
23.02.2026

Weitere groß angelegte Studien sollen nun klären, wie verbreitet das Virus ist und welche gesundheitliche Bedeutung es hat. Angesichts der anhaltenden Zirkulation in heimischen Zeckenpopulationen empfehlen Fachleute, das Alongshan-Virus künftig stärker zu überwachen und auch bei der Diagnose nach Zeckenstichen mitzuberücksichtigen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wissen
09.06.2026 09:30
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
ÖsterreichMitteleuropaWienOberösterreichNiederösterreichSteiermarkVorarlbergChina
Virus
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Am Strand entdeckt
Schüler findet 1,8 Mio. Jahre alten Elefantenzahn
Pfiffige Problemlöser
Studie zeigt: Hummeln verwenden Werkzeuge
Fund im Südatlantik
31 neue Tierarten vor Brasiliens Küste entdeckt
Rares Wetterphänomen
Mächtige Böenwalze rollte über Kleinstadt in Texas
Krone Plus Logo
Staat gegen Privat
China oder Bezos: Wer landet zuerst am Mondsüdpol?
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Unfall zerstört Familie: Eltern tot, Kind überlebt
226.811 mal gelesen
Dieser Güterzug erfasste das Auto der dreiköpfigen Familie.
Tennis
Darum kommt Thomalla nicht zum French-Open-Finale
133.404 mal gelesen
Seit 2021 ein Paar: Sophia Thomalla und Alexander Zverev (re.)
Niederösterreich
Schweres Zugunglück: Auto auf Gleisen abgewürgt?
103.952 mal gelesen
Bergearbeiten der Feuerwehr nach dem Unglück – auch für die Helfer dürfte der Einsatz eine ...
Innenpolitik
Man traut der Regierung ja viel zu – aber das …
1652 mal kommentiert
Es drängt sich der Verdacht auf, dass man sich mit dem eigenen Absturz bei gleichzeitigem ...
Innenpolitik
Aufruhr nach Wolfs Attacke auf ORF-Kandidatin
1509 mal kommentiert
„ZiB 2“-Moderator Armin Wolf ließ kein gutes Haar an Eva-Schütz, die sich ebenfalls für den ...
Innenpolitik
ÖVP und SPÖ wollen die Parteienförderung erhöhen
1450 mal kommentiert
NEOS-Abgeordnete Sophie Wotschke wehrt sich gegen Pläne zur Erhöhung der Förderung für Parteien ...
Mehr Wissen
Zecken als Überträger
Neues Virus erstmals in Österreich nachgewiesen
In Straße von Sizilien
Erstmals Weißer Hai im Mittelmeer gefilmt
Heimische Beteiligung
Studie könnte Weg für „Parkinson-Impfung“ ebnen
Am Strand entdeckt
Schüler findet 1,8 Mio. Jahre alten Elefantenzahn
Pfiffige Problemlöser
Studie zeigt: Hummeln verwenden Werkzeuge
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf