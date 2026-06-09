Neues Virus erstmals in Österreich nachgewiesen

Für jene Studie hat ein Forschungsteam rund 3000 im Jahr 2024 in Österreich gesammelte Zecken untersucht. Zusätzlich wurden rund 2000 ältere Proben aus den Jahren 2005 bis 2018 aus Archiven analysiert. Auch rund 2000 Blutproben von Patientinnen und Patienten wurden ausgewertet. Die Untersuchungen erfolgten mit molekularbiologischen und serologischen Methoden. Dabei zeigte sich: Das Alongshan-Virus (ALSV) zirkuliert offenbar bereits seit mindestens 20 Jahren in heimischen Zecken.