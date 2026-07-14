Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
zum Special
Torvideos Spielplan Wettmeisterschaft

Das gab‘s noch nie!

Spanier schreiben schon vor dem Finale Geschichte

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
14.07.2026 23:55
Pedro Porro erzielte das 13. Tor der Spanier bei der WM.
Pedro Porro erzielte das 13. Tor der Spanier bei der WM.(Bild: AFP/FLORENCIA TAN JUN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das gab‘s noch nie! Finalist Spanien ist die erste Mannschaft in der Geschichte der Weltmeisterschaften, die bei einer Endrunde sechsmal ohne Gegentor geblieben ist. Aber nicht nur die Defensive ist top, auch die Offensive schrieb Geschichte. Denn noch nie erzielte „Furia Roja“  bei einer WM mehr Tore!

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

0:0 gegen die Kap Verden, 4:0 gegen Saudi-Arabien, 1:0 gegen Uruguay, 3:0 gegen Österreich, 1:0 gegen Portugal, 2:1 gegen Belgien und nun das 2:0 gegen Frankreich. Mit nur einem Gegentreffer in sieben Partien zogen die Spanier in ihr zweites Endspiel nach 2010 ein – damals mit einem 1:0-Halbfinalsieg gegen Deutschland. Mit einem 1:0 gegen die Niederlande holte die „Furia Roja“ damals ihren ersten Titel.

(Bild: AFP/LARS BARON)

Heuer wartet der Sieger der Partie zwischen Argentinien und England. Damit steht schon jetzt fest: Es wird ein Endspiel zweier Mannschaften geben, die in einem WM-Finale noch nie aufeinandergetroffen sind. 

Lesen Sie auch:
Der Moment, als das Match in Richtung Spanien kippte: Mikel Oyarzabal traf vom Elfmeter-Punkt ...
Österreich-Besieger
Finale! Spanien eliminiert Frankreichs „Les Bleus“
14.07.2026

Auch Offensive top
Aber auch die Offensive Spaniens ist stark wie nie! Das 2:0 von Pedro Porro gegen Frankreich war das 13. Tor bei dieser WM. Damit stellte Spanien einen neuen Verbandsrekord auf – nie zuvor schossen die Iberer bei einer WM-Endrunde mehr als 11 Tore (1986), 2010 reichten sogar acht Tore zum Titelgewinn – und den will Lamine Yamal und seine Kollegen wiederholen.

(Bild: AFP/PAUL ELLIS)

„Wollen auch den Titel“
Teamchef Luis de la Fuente: „Klar wollen wir jetzt auch den Titel holen. Wir sind extrem glücklich. Ich bedanke mich bei der Mannschaft voller überragender Spieler.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
14.07.2026 23:55
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

WM-Torvideos

Tore und Highlights
Video: Hier stolpert Argentinien ins Halbfinale
Tore und Highlights
Video: Hier eliminiert England die Norweger
Spanien im Halbfinale
Courtois out, Ersatz patzt: Belgien-Drama im Video
Die Highlights
Hier im Video: Schweiz jubelt im Elfmeterschießen
Die Highlights
Argentiniens verrückte Aufholjagd hier im Video
Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Kultur
„Ich werde nie wieder in Mörbisch auftreten!“
196.447 mal gelesen
Alfons Haider (69) steht heuer als schillernde „Zaza“ auf der Seebühne in Mörbisch. 
Motorsport
Tragödie im Motorsport: Österreicher (32) ist tot!
140.921 mal gelesen
Der 32-jährige Österreicher Philipp Steinmayr verlor bei einem tragischen Unfall sein Leben.
Oberösterreich
Oberösterreicherin nach brutalem Sex verblutet
134.484 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei der Tat soll massive Gewalt im Spiel gewesen sein. Das Opfer konnte im Spital nicht mehr ...
Innenpolitik
Bei der Paketsteuer droht Milliarden-Rückzahlung
1278 mal kommentiert
Ab Oktober kommt die Paketsteuer.
Wien
Scooter-Bande: „Ich dachte, wir müssen sterben!“
871 mal kommentiert
Der idyllische Kurpark Oberlaa in Favoriten wurde jetzt zum Schauplatz einer besonders brutalen ...
Tirol
Preishammer: Über 5 Euro für ein kleines Bierchen!
600 mal kommentiert
Bis zu 5,20 Euro muss man inzwischen für ein kleines Bier (0,3 Liter) hinblättern.
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Sport Tv Logo
Brillanter Teenager
Perfekter Yamal! Das schaffte noch kein Europäer
Das gab‘s noch nie!
Spanier schreiben schon vor dem Finale Geschichte
Kapitän als Mediator
Bellingham-Tuchel-Krach: Nun mischt sich Kane ein
Österreich-Besieger
Finale! Spanien eliminiert Frankreichs „Les Bleus“
Norweger sind sauer
Urlaub statt Fan-Feiern: Scharfe Kritik an Haaland

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf