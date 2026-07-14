Spanier schreiben schon vor dem Finale Geschichte

Das gab‘s noch nie! Finalist Spanien ist die erste Mannschaft in der Geschichte der Weltmeisterschaften, die bei einer Endrunde sechsmal ohne Gegentor geblieben ist. Aber nicht nur die Defensive ist top, auch die Offensive schrieb Geschichte. Denn noch nie erzielte „Furia Roja“ bei einer WM mehr Tore!
0:0 gegen die Kap Verden, 4:0 gegen Saudi-Arabien, 1:0 gegen Uruguay, 3:0 gegen Österreich, 1:0 gegen Portugal, 2:1 gegen Belgien und nun das 2:0 gegen Frankreich. Mit nur einem Gegentreffer in sieben Partien zogen die Spanier in ihr zweites Endspiel nach 2010 ein – damals mit einem 1:0-Halbfinalsieg gegen Deutschland. Mit einem 1:0 gegen die Niederlande holte die „Furia Roja“ damals ihren ersten Titel.
Heuer wartet der Sieger der Partie zwischen Argentinien und England. Damit steht schon jetzt fest: Es wird ein Endspiel zweier Mannschaften geben, die in einem WM-Finale noch nie aufeinandergetroffen sind.
Auch Offensive top
Aber auch die Offensive Spaniens ist stark wie nie! Das 2:0 von Pedro Porro gegen Frankreich war das 13. Tor bei dieser WM. Damit stellte Spanien einen neuen Verbandsrekord auf – nie zuvor schossen die Iberer bei einer WM-Endrunde mehr als 11 Tore (1986), 2010 reichten sogar acht Tore zum Titelgewinn – und den will Lamine Yamal und seine Kollegen wiederholen.
„Wollen auch den Titel“
Teamchef Luis de la Fuente: „Klar wollen wir jetzt auch den Titel holen. Wir sind extrem glücklich. Ich bedanke mich bei der Mannschaft voller überragender Spieler.“
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