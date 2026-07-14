Spanier schreiben schon vor dem Finale Geschichte

Auch Offensive top

Aber auch die Offensive Spaniens ist stark wie nie! Das 2:0 von Pedro Porro gegen Frankreich war das 13. Tor bei dieser WM. Damit stellte Spanien einen neuen Verbandsrekord auf – nie zuvor schossen die Iberer bei einer WM-Endrunde mehr als 11 Tore (1986), 2010 reichten sogar acht Tore zum Titelgewinn – und den will Lamine Yamal und seine Kollegen wiederholen.