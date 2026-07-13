Wegen Abnehmspritze: Ärzte verschreiben Cola

Der Erfolg stellte sich rasch ein: Bereits am zweiten Tag besserten sich die Beschwerden deutlich. Kontrolluntersuchungen zeigten, dass der Bezoar verschwunden war oder den Magen auf natürlichem Weg verlassen hatte. Eine Operation war dadurch nicht notwendig. Die Frau konnte wieder normal essen und wurde kurze Zeit später aus dem Krankenhaus entlassen. Einige Monate danach ging es ihr weiterhin gut, allerdings hatte sie einen kleinen Teil ihres verlorenen Gewichts wieder zugenommen.