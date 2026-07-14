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Schwester von verstorbenem US-Senator vereidigt

Außenpolitik
14.07.2026 22:28
Darline Graham Nordone bei ihrer Vereidigung in Washington
Darline Graham Nordone bei ihrer Vereidigung in Washington(Bild: AFP/KENT NISHIMURA)
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Von krone.at

Die jüngere Schwester des überraschend gestorbenen US-Senators Lindsey Graham hat dessen Amtsgeschäfte übernommen. Darline Graham Nordone wurde im Schnellverfahren im US-Parlament als Senatorin für South Carolina vereidigt, um die hauchdünne republikanische Mehrheit in der Kammer zu verteidigen.

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Politisch ist sie bisher nicht in Erscheinung getreten. Die „Washington Post“ schrieb, dass sie keine politische Vergangenheit vorweise und über ihre eigenen politischen Ansichten öffentlich nur wenig bekannt sei.

Die Amtszeit des gestorbenen Senators und Trump-Verbündeten endet im Jänner 2027, bis dahin übernimmt Darline Graham Nordone – also mehrere Monate. Trump hatte sich für sie nach dem Ableben ihres Bruders ausgesprochen, woraufhin die Schwester des verstorbenen Senators vom Gouverneur des Bundesstaates South Carolina eilig nach Washington entsendet wurde. Über die darauffolgende Amtsperiode für den Senatorenposten wird bei den Kongress-Zwischenwahlen am 3. November abgestimmt. Lindsey Graham war eigentlich als republikanischer Kandidat schon gesetzt gewesen. Ein neuer Kandidat steht bisher nicht fest.

Am Wochenende war der Trump-Verbündete Graham im Alter von 71 Jahren überraschend gestorben. Sein Büro hatte mitgeteilt, dass er an den Folgen einer Gefäßerkrankung starb. 

Hintergrund

  • Gemäß der Gesetzeslage im US-Staat South Carolina darf der Gouverneur im Todesfall eines Senators eine Nachfolge festlegen.
  • In der US-Geschichte ist es immer wieder vorgekommen, dass verstorbene Kongressabgeordnete und Senatoren durch Familienmitglieder ersetzt wurden.
  • Für dieses Phänomen existiert in der US-Politikwissenschaft sogar ein eigener Fachbegriff: „Widow’s Succession“ (Witwennachfolge).

Mit der Bestätigung von Graham Nordone wird South Carolina erstmals durch eine Senatorin repräsentiert. Medienberichten zufolge hatten die beiden Geschwister ihre Eltern binnen weniger Monate verloren. Nach dem Krebstod ihrer Mutter 1976 starb der Vater 15 Monate später an einem Herzinfarkt, wie die „New York Times“ und die „Washington Post“ berichteten.

Graham adoptierte seine Schwester
Damals war Graham Nordone 13 Jahre alt, ihr Bruder Lindsey stand mit Anfang 20 am Beginn seines Jusstudiums. „Lindsey nahm mich in den Arm und versprach mir, dass er immer für mich da sein und sich immer um mich kümmern würde“, sagte sie 2015 dem US-Radiosender NPR.

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Der spätere Senator entschied sich laut Medienberichten dann dazu, die Vormundschaft für seine Schwester zu übernehmen und sie zudem zu adoptieren, damit Graham Nordone während seiner Militärdienstes sozial abgesichert ist. „Er ist so etwas wie Bruder, Vater und Mutter in einer Person“, zitierte sie die „New York Times“ 2015.

Graham Nordone begann ihre Karriere als Optikerin, bevor sie unterschiedliche Jobs an der Clemson University in South Carolina und dem Arbeitsministerium des Bundesstaates annahm. Fox News zufolge blickt sie auf mehr als 28 Jahre Berufserfahrung in Führungspositionen für den Bundesstaat zurück und arbeitet als Kommissarin einer Blindenbehörde.

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