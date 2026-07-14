Schwester von verstorbenem US-Senator vereidigt

Die Amtszeit des gestorbenen Senators und Trump-Verbündeten endet im Jänner 2027, bis dahin übernimmt Darline Graham Nordone – also mehrere Monate. Trump hatte sich für sie nach dem Ableben ihres Bruders ausgesprochen, woraufhin die Schwester des verstorbenen Senators vom Gouverneur des Bundesstaates South Carolina eilig nach Washington entsendet wurde. Über die darauffolgende Amtsperiode für den Senatorenposten wird bei den Kongress-Zwischenwahlen am 3. November abgestimmt. Lindsey Graham war eigentlich als republikanischer Kandidat schon gesetzt gewesen. Ein neuer Kandidat steht bisher nicht fest.